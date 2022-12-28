С 2023 года произойдут изменения в перечне льгот для индивидуальных предпринимателей

Начиная с 2023 года обязательному государственному социальному страхованию подлежат индивидуальные предприниматели, которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности состоят в:- трудовых отношениях;- отношениях, основанных на членстве (участии) в юридических лицах любых организационно-правовых форм;- являются собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняют функции руководителей этих юридических лиц.

Это означает, что в период нахождения в трудовых отношениях указанные лица будут обязаны уплачивать обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

Для других категорий физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы в обязательном порядке (адвокаты, нотариусы, плательщики налога на профессиональный доход), не предусмотрены такие преференции в части уплаты обязательных страховых взносов.

Кроме того, данная новация направлена на установление равного подхода в части установления льгот по уплате обязательных страховых взносов для всех участников системы социального страхования — работающие граждане уплачивают обязательные страховые взносы по всем основаниям, независимо от количества мест работы.

Одновременно следует отметить, что по-прежнему право на добровольное участие в системе государственного социального страхования имеют индивидуальные предприниматели, которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности:- являются получателями пенсий,- имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет,- получают общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование в дневной форме получения образования.

Обращаем внимание, что порядок уплаты обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь индивидуальными предпринимателями не изменился.

И.В. Чистякова, начальник Лунинецкого районного отдела ФСЗН