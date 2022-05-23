С 25 мая в Беларуси нужно ездить с включенными фарами

С 25 мая по 5 июня в Беларуси будет проходить акция «Внимание – дети». В этот период движение автомобилей должно осуществляться с включенным ближним светом фар. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника отдела по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних МВД Василия Демидовича.

«Для предупреждения дорожных происшествий с участием детей и в связи с окончанием учебного года традиционно мы планируем с 25 мая по 5 июня проводить специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!»», – рассказал Василий Демидович. «Для предупреждения травматизма несовершеннолетних в дни проведения спецмероприятия движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться в обязательном порядке с включенным ближним светом фар».