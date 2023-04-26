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С 28 апреля по 1 мая — отмена и назначение поездов по станции «Лунинец» на Минск, Пинск, Гомель, Брест и Горынь

26.04.2023
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Поезда МИНСК – ПИНСК – МИНСК, отправлением из Лунинца в 17.29 и 19.30,  ОТМЕНЯЮТСЯ 28 и 30 апреля, НАЗНАЧАЮТСЯ 29 апреля и 1 мая.

Поезда ГОМЕЛЬ – БРЕСТ – ГОМЕЛЬ, отправлением из Лунинца в 13.14 и 14.30, ОТМЕНЯЮТСЯ 30 апреля, НАЗНАЧАЮТСЯ 1 мая.

1 мая НАЗНАЧАЕТСЯ поезд ЛУНИНЕЦ – ГОРЫНЬ – ЛУНИНЕЦ, отправлением в 11.15 и прибытием в 13.58.

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