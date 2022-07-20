С 29 июля в Беларуси — новые правила любительского рыболовства

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует, что согласно Указа Президента Республики Беларусь № 284 от 21 июля 2021 года «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве», установлены новые правила любительского рыболовства, которые вступают в силу 29 июля 2022 года.

Основные новшества правил любительского рыболовства:

— отменена необходимость указания фамилий и инициалов на кружках, жерлицах, ставках, колобашках и аналогичных системах оснащения, а также разрешено оставлять без визуального контроля любительские орудия рыболовства;

— подводная охота и лов рыбы на дорожку (троллинг) с судов с двигателями в светлое время суток будут разрешены только на отдельных водоёмах, которые определит областной исполнительный комитет по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Национальной академией наук;

-лов рыбы на 6-10 крючков разрешен членам РГОО «БООР» во всех водоемах фонда запаса, а также на водоемах, арендованных только для промыслового рыболовства;

— подводная охота, лов рыбы на дорожку (троллинг) и лов рыбы на 6-10 крючков разрешается на основании действительного членского билета РГОО «БООР» или квитанции, карт- чека, в которых указаны способы лова и срок действия (размер оплаты определеяет РГОО «БООР» от 1 до 3 базовых величин в месяц, в зависимости от количества способов лова);

— утверждена новая форма удостоверения на право подводной охоты, которое нужно обменять до 29.07.2022 в РГОО «БООР»;

— в весенний запрет при любительском рыболовстве разрешено будет ловить рыбу спиннингом на приманку с двумя крючками, использовать подсачек для приема пойманной рыбы, заходить в воду для отцепа снасти или прохода;

— разрешен вылов без ограничений по весу и количеству следующих видов рыб: ротана-головешки, бычка-цуцика, бычка-гонца, бычка-песочника, бычка-кругляка, сомика американского, чебачка амурского;

— разрешен лов рыбы с использованием экран-телевизоров размером не более 1 х 1,5 метра и шагом ячеи не более 30 миллиметров в количестве не более 2 на одного рыболова, при этом запрещается их использовать на расстоянии ближе 50 метров от устьев и истоков рек, ручьев, каналов и проток, а также плотин, шлюзов, мостов, насосных станций;

— запрещено использовать в качестве живца рыб, в отношении которых установлена промысловая мера, в см (сиг чудской 40, щука 40, язь 25, линь 22, амур белый 40, сазан (карп) 20, жерех 34, чехонь 24, судак 40, сом 70, налим 36, голавль 25, подуст 22), а также включенных в перечень инвазивных чужеродных видов диких животных, распространение и численность которых подлежат регулированию, а также краснокнижных рыб;

— разрешено будет выезжать на лед на мотобуксировщиках и мотособаках с мощностью двигателя не более 15 л.с;

— введена промысловая мера для подуста — 22 см;

— не устанавливайся норма вылова рыбы для спортсменов во время соревнований, если это определено правилами соревнований, за исключением лов рыбы в запрет;

— разрешено использование осветительных приборов во время лова рыбы;

— установлен запрет на предоставление в аренду рыболовных угодий, которые находятся полностью или частично на территории населенных пунктов;

— с 1 октября по 15 апреля на зимовальных ямах запрет на лов всех видов рыб распространяется на любительское рыболовство, перечень зимовальных ям определит Министерство сельского хозяйства совместно с Национальной академией наук.

Осталось без изменений:

— норма вылова 5 кг рыбы на одного рыболова в сутки на бесплатных водоемах;

— запрет на лов рыбы в ночное время: — с лодки, подводная охота, лов рыбы на дорожку (троллинг), а также жерлицами, кружками и аналогичными оснастками;

— допускается вылов рыбы не достигшей промысловой меры в количестве не более 20 процентов от общего количества экземпляров каждого из видов выловленной рыбы, для которых установлена промысловая мера;

-разрешен лов рыбы с количеством крючков не более 5 штук на рыболова;

— запрещено изъятие орудий рыболовства, запрещенных к применению при любительском рыболовстве, и рыбы, выловленной этими орудиями рыболовства;

— разрешен лов рыбы в качестве наживки для лова других видов рыб не более 30 экземпляров на одного рыболова в сутки, с использованием сачки, размером не более 0,6 метра с шагом ячеи менее 10 миллиметров, и подъемные сетки размером не более 1 х 1 метр и шагом ячеи менее 10 миллиметров;

— на арендованных водоемах способы ловли и норму вылова определяет арендатор;

-запрет на лов рыбы с железнодорожных и иных мостов, плотин, у шлюзов, насосных станций, других гидротехнических сооружений, в отношении которых установлены ограничения и запреты на хозяйственную деятельность, на расстоянии ближе 50 метров в обе стороны от границ указанных технических сооружений, за исключением проведения соревнований по спортивному рыболовству;

— нельзя ловить рыбу с лодок и с заходом в воду во время нерестовых запретов;

— в запрет можно ловить рыбу только одной снастью с одним одинарным, двойным или тройным крючком (на спиннинг можно с приманкой с двумя крючками).

— запрещена мойка транспортных и других технических средств в границах водоохранных зон водных объектов и стоянка механических транспортных средств до 30 метров от береговой линии;

— запрещен лов рыбы с использованием подводных ружей и (или) пистолетов для подводной охоты с берега (причала, пирса и другого) или судов, а также использованием аквалангов или других автономных дыхательных аппаратов;

— запрещено нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до одного километра от береговой линии рыболовных угодий граждан с запрещенными орудиями рыболовства и (или) рыбой, лов которой в данном районе и в это время запрещен либо вес которой превышает нормы.

Заместитель начальника инспекции А.В. Монич