С 5 по 8 марта ГАИ усилит надзор за дорожным движением в сельской местности

С 5 по 8 марта Госавтоинспекция усилит надзор за дорожным движением в сельской местности.

В 2020 году на территории сельских населенных пунктов Брестской области произошло 466 дорожных аварий, в которых 75 человек погибли и 465 получили травмы различной степени тяжести.

Анализ дорожно-транспортных происшествий, совершенных в области свидетельствует, что наиболее негативное влияние на состояние дорожной безопасности оказывают ДТП, совершенные в сельской местности. В прошедшем году на территории сельских населенных пунктов совершено 71 (+10) ДТП, в результате которых 14 (+3) человек погибли 73 (-7) человек получили травмы, в 13 ДТП виновниками явились нетрезвые водители. За истекший период 2021 года на территории сельских населенных пунктов совершено 3 (-4) ДТП, в которых 2 (+2) человека погибли и один (-7) получили травмы.

С 5 марта маршруты патрулирования инспекторов ГАИ в сельских населенных пунктах области будут приближены к нерегулируемым пешеходным переходам, аварийно-опасным местам и перекрестам, а также автодорогам с интенсивным пешеходным и велосипедным движением. В ходе несения службы правоохранители уделят особое внимание пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и не имея права управления, а также нарушениям ПДД уязвимыми участниками дорожного движения (пешеходы, велосипедисты).