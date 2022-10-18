С аукциона предлагают выкупить право аренды земельных участков в Микашевичах. Есть условия

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Микашевичи

Организатор аукциона: РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецкий филиал.

Продавец: Микашевичский городской исполнительный комитет.

Место, дата, время проведения аукциона: Брестская обл., г.Лунинец, ул.Красная,74, актовый зал (3-й этаж ), 25.11.2022г., в 10.00.

Место, дата, время начала и окончания приема заявлений об участии в аукционе, номер контактного телефона комиссии: Брестская обл., г.Лунинец, ул.Красная,74, 2-й этаж, кабинет №7; с 21 октября 2022г. по 21 ноября 2022г. включительно с 9.00 – 12.00 в рабочие дни, (вых.: суб., вскр.); тел. 8 (01647) 2-33-47.

Регистрация участников – 25.11.2022г. с 9.30 до 10.00 (к участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие регистрацию).

Информация о публикации извещения о проведении аукциона: https://au.nca.by , www .brest-region.gov.by , www. luninets.brest-region.gov.by , www.agrbrest.by .

№ лота Адрес земельного участка, кадастровый номер Площадь земельного участка, га Целевое назначение земельного участка Характеристика земельного участка Ограничения (обременения) прав на земельный участок Начальная цена, руб. Сумма задатка (10% от начальной цены), руб. Срок аренды, лет Расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона, руб. Расходы, связанные с изъятием земельного участка Затраты на проведение аукциона. 1 Брестская обл., Лунинецкий р-н, г.Микашевичи, ул.Первомайская, 20В 124751000001003712 5,0662 для строительства и обслуживания спортивного комплекса по улице Первомайской, 20В в городе Микашевичи Лунинецкого района Брестской области (земельный участок для размещения объектов физкультурно-оздоровительного и (или) спортивного назначения, код 1 16 14) Участки расположены на землях г. Микашевичи. Подъезд к участкам осуществляется по существующей улично-дорожной сети г. Микашевичи. 5,0662 га – ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (в зоне проживания с периодическим радиационным контролем). 184 817,51 18 481,75 49 6 796,79 37 218,68 – ГЛУ «Лунинецкий лесхоз». 91 418,52 – Главному управлению Министерства финансов по месту постановки на учет победителя аукциона либо единственного участника несостоявшегося аукциона затраты на размещение рекламы, организацию и проведение аукциона 2 Брестская обл., Лунинецкий р-н, г.Микашевичи, ул.Кирова,28/1 124751000001003713 0,0195 для установки и обслуживания объекта розничной торговли (земельный участок для размещения объектов розничной торговли, код 1 16 03) Участки расположены на землях г. Микашевичи. Подъезд к участкам осуществляется по существующей улично-дорожной сети г. Микашевичи. 0,0195 га – ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (в зоне проживания с периодическим радиационным контролем); 0,0025 га — ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах линий, сооружений электросвязи и радиофикации; 0,0024 га — ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах объектов газораспределительной системы; 0,0037 га – ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей. 120,85 12,08 10 3 318,64 — затраты на размещение рекламы, организацию и проведение аукциона

1. Размер увеличения цены земельных участков (шаг аукциона) 10 % от предыдущей цены называемой аукционистом.

2. Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утв. Постановлением Совета Министров республики Беларусь от 26.03.2008г. №462 и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009г. №232 – 3 200,0 рублей.

3. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель и юридическое лицо (лично либо через своего представителя) в установленный в извещении срок подают заявление об участии в аукционе с указанием предмета аукциона, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный (текущий) банковский счет организатора аукциона РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецкий филиал BY84BAPB30122804300110000000 ОАО «Белагропромбанк» г.Минск, БИК BAPBBY2X, УНП 200106673, ОКПО 033685451005, с отметкой банка, а также заключают с РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Лунинецким филиалом соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по форме, утверждаемой Государственным комитетом по имуществу.

Кроме того, в комиссию по организации и проведению аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков представляются:

гражданином — копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем — копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык; представителем иностранного гражданина — легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

Консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной документацией по соответствующим земельным участкам. Осмотр земельных участков осуществляется желающими самостоятельно.

5. Условия продажи: победителем признается участник, предложивший наивысшую цену.

6. Условия проведения аукциона: наличие не менее двух участников.

7. Условия развития инфраструктуры: возможность подключения к инженерным сетям.

8. Плата за предмет аукциона осуществляется по безналичному расчету в расчетных билетах национального банка Республики Беларусь.

9. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, обязан:

— в течение 10 рабочих дней после дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо протокола о признания аукциона несостоявшимся, внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, а также возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, окончательный размер которых определяется до аукциона и доводится до сведения участников аукциона при заключительной регистрации, и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников ;

— в течение 10 рабочих дней после дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо протокола о признания аукциона несостоявшимся, возместить убытки, причиненные изъятием земельного участка, государственному лесохозяйственному учреждению «Лунинецкий лесхоз» в сумме 37 218,68 (тридцать семь тысяч двести восемнадцать белорусских рублей шестьдесят восемь копеек) белорусских рублей (по лоту №1);

— в течение 10 рабочих дней после дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо протокола о признания аукциона несостоявшимся, перечислить на транзитный расчетный счет, открытый главному управлению Министерства финансов по месту постановки на учет победителя аукциона либо единственного участника несостоявшегося аукциона, денежные средства в сумме 91 418,52 (девяносто одна тысяча четыреста восемнадцать белорусских рублей пятьдесят две копейки) белорусских рублей на возмещение потерь лесохозяйственного производства, вызванных изъятием земель лесного фонда для использования их в целях, не связанные с ведением лесного хозяйства (назначение платежа – 05202) (по лоту №1);

— не позднее двух рабочих дней после перечисления платежей предоставить в Микашевичский городской исполнительный комитет копии платежных документов и заключить договор аренды земельного участка с Микашевичским городским исполнительным комитетом;

— в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо протокола о признании аукциона несостоявшимся, обратиться в Микашевичское бюро Лунинецкого филиала РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией на земельный участок, по адресу: г.Микашевичи, ул.Первомайская,11 (здание почты, 2-й этаж);

— в течение шести месяцев со дня государственной регистрации земельного участка и возникновения прав на него разработать проектную документацию на установку (возведение) торгового павильона и приступить к занятию данного земельного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления (по лоту №2);

— получить в установленном порядке разрешение на проведение проектно-изыскательских работ, разработать и утвердить строительный проект на строительство спортивного комплекса по улице Первомайской, 20В в городе Микашевичи Лунинецкого района Брестской области в срок, не превышающий два года со дня государственной регистрации земельного участка и возникновения прав на него (по лоту №1);

— приступить к строительству спортивного комплекса в течение шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на его строительство (по лоту №1);

— осуществить строительство спортивного комплекса в срок, определенный проектной документацией (по лоту №1);

— до начала строительства снять на земельном участке плодородный слой почвы из-под пятен застройки и использовать его в соответствии с разработанной проектной документацией (по лоту №1);

— по окончании срока (по минованию надобности, но не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия договора аренды земельного участка) аренды земельного участка, в установленном порядке возвратить его прежнему землепользователю в состоянии пригодном для использования по назначению или продлить срок пользования им.

10. Порядок проведения аукционных торгов определяется Положением о порядке организации и проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 462 от 26 марта 2008 г. «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667».

Источник http://luninets.brest-region.gov.by/