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С чем пришлось столкнуться Беларуси в 2021 году? Подводим политические итоги (видео)

2021 для Беларуси был годом насыщенным. Это был нелёгкий год, это был год надежды, который войдёт в историю Беларуси, как во многом переломный. Мы избавились, как нация от комплекса, что «на западе всегда лучше», мы больше поняли себя и своих друзей, соседей. Интеграция с Россией, миграционный кризис, ВНС — всё это артефакты, которые создавали картину Беларуси образца 2021-ого года.

Чем жила наша страна 12 месяцев? Смотрим видео

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