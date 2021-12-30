С какими проблемами люди обращаются в Комитет госконтроля Брестчины

Одной из наиболее актуальных тематик, поднимаемых на протяжении последних лет гражданами в своих обращениях в Комитет, можно смело обозначить вопросы коммунально-бытового характера.

Обращаясь в контрольное ведомство, жители области сообщали о затягивании сроков выполнения коммунальными службами ремонтных работ, их неудовлетворительном качестве, а то и вовсе просили

вмешаться и проконтролировать их выполнение. Следует отметить, что обращения остаются в Комитете на

контроле до окончательного разрешения поставленных заявителями вопросов и принятия ответственными организациями необходимых мер реагирования. Как результат скрупулезности проводимой Комитетом по

обращениям граждан работы – выполнение обещанных работ, а также привлечение в ряде случаев к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей ответственных лиц.

Примером выше сказанному свидетельствуют результаты контроля за рассмотрением поступившего в Комитет коллективного обращения жителей ул.Первомайской г.Ляховичи по вопросу ремонта дорожного покрытия по ул.Первомайской районного центра. Неоднократное перенесение сроков выполнения обещанных работ, несмотря на освобождение от занимаемой должности руководителя местного ЖКХ и привлечение к ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей иных должностных лиц, стало причиной вынесения вопроса на коллегию Комитета области. В результате твердой позиции Комитета ремонтные работы дорожного покрытия по ул.Первомайской в г.Ляховичи завершены в сентябре 2021 г.

Также вопрос ненадлежащего содержания улично-дорожной сети в Брестской области стал предметом обсуждения в ходе тематической «прямой телефонной линии», проведенной Комитетом в декабре

текущего года. В ходе указанного мероприятия сотрудниками контрольного ведомства принято порядка 60 звонков от жителей области. Наиболее проблемным регионом оказалась Пинщина, а именно дер.Пинковичи, от жителей которой поступило 17 обращений. Жалуясь на ямы и ухабы, лужи и размывы, пыль и общую грязь от проезжей части, жители деревни в один голос сообщали, что расстояние до г.Пинска в три километра преодолеть удается практически за полчаса. По всем поступившим заявлениям даны соответствующие поручения, а результаты их рассмотрения оставлены на контроле в Комитете.

Комитет государственного контроля Брестской области