Общество

С какими проблемами люди обращаются в Комитет госконтроля Брестчины

Одной из наиболее актуальных тематик, поднимаемых на протяжении последних лет гражданами в своих обращениях в Комитет, можно смело обозначить вопросы коммунально-бытового характера.
 
Обращаясь в контрольное ведомство, жители области сообщали о затягивании сроков выполнения коммунальными службами ремонтных работ, их неудовлетворительном качестве, а то и вовсе просили
вмешаться и проконтролировать их выполнение. Следует отметить, что обращения остаются в Комитете на
контроле до окончательного разрешения поставленных заявителями вопросов и принятия ответственными организациями необходимых мер реагирования. Как результат скрупулезности проводимой Комитетом по
обращениям граждан работы – выполнение обещанных работ, а также привлечение в ряде случаев к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей ответственных лиц.
 
Примером выше сказанному свидетельствуют результаты контроля за рассмотрением поступившего в Комитет коллективного обращения жителей ул.Первомайской г.Ляховичи по вопросу ремонта дорожного покрытия по ул.Первомайской районного центра. Неоднократное перенесение сроков выполнения обещанных работ, несмотря на освобождение от занимаемой должности руководителя местного ЖКХ и привлечение к ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей иных должностных лиц, стало причиной вынесения вопроса на коллегию Комитета области. В результате твердой позиции Комитета ремонтные работы дорожного покрытия по ул.Первомайской в г.Ляховичи завершены в сентябре 2021 г. 
 
Также вопрос ненадлежащего содержания улично-дорожной сети в Брестской области стал предметом обсуждения в ходе тематической «прямой телефонной линии», проведенной Комитетом в декабре
текущего года. В ходе указанного мероприятия сотрудниками контрольного ведомства принято порядка 60 звонков от жителей области. Наиболее проблемным регионом оказалась Пинщина, а именно дер.Пинковичи, от жителей которой поступило 17 обращений. Жалуясь на ямы и ухабы, лужи и размывы, пыль и общую грязь от проезжей части, жители деревни в один голос сообщали, что расстояние до г.Пинска в три километра преодолеть удается практически за полчаса. По всем поступившим заявлениям даны соответствующие поручения, а результаты их рассмотрения оставлены на контроле в Комитете.
 
Комитет государственного контроля Брестской области
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