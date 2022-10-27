С какими вопросами и проблемами обращались в Лунинецком районе люди к депутату

Своим правом обратиться за помощью к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолию Насене в ходе «прямой телефонной линии» 25 октября 2022 года воспользовались шесть жителей Лунинецкого района.

Два человека пришли на приём лично. Половина обращений носило консультативный характер, в том числе по вопросам поддержки и обеспечения жильём молодых семей, использования материнского капитала, кредитования, начисления и выплаты пенсий. Вновь поднималась тема оплаты за вывоз мусора.

Житель аг. Кожан-Городок обратился с проблемой по поводу содержания социальных больных в местной участковой больнице. Жительница аг. Большие Чучевичи подняла вопрос по ремонту местной дороги ведущей непосредственно к участковой больнице. Обращение принято на контроль. А слова благодарности высказал житель Лунинца за положительное решение вопроса в восстановлении льготных пенсионных прав.