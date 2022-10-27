МикашевичиНовости районаОбществоПрямая линия

С какими вопросами и проблемами обращались в Лунинецком районе люди к депутату

27.10.2022
123

Своим правом обратиться за помощью к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолию Насене в ходе «прямой телефонной линии» 25 октября 2022 года воспользовались шесть жителей Лунинецкого района.

Два человека пришли на приём лично. Половина обращений носило консультативный характер, в том числе по вопросам поддержки и обеспечения жильём молодых семей, использования материнского капитала, кредитования, начисления и выплаты пенсий. Вновь поднималась тема оплаты за вывоз мусора.

Житель аг. Кожан-Городок обратился с проблемой по поводу содержания социальных больных в местной участковой больнице. Жительница аг. Большие Чучевичи подняла вопрос по ремонту местной дороги ведущей непосредственно к участковой больнице. Обращение принято на контроль. А слова благодарности высказал житель Лунинца за положительное решение вопроса в восстановлении льготных пенсионных прав.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Заместитель руководителя Лунинецкого района проведёт «прямую телефонную линию»

Заместитель руководителя Лунинецкого района проведёт «прямую телефонную линию»

27.10.2022
Photo of Урожай картофеля подмочило в Лунинецком районе

Урожай картофеля подмочило в Лунинецком районе

27.10.2022
Photo of Обсуждение проекта Закона о Всебелорусском народном собрании (Лунинецкий район)

Обсуждение проекта Закона о Всебелорусском народном собрании (Лунинецкий район)

27.10.2022
Photo of Вільча: як жывуць людзі на старым фальварку ў Лунінецкім раёне?

Вільча: як жывуць людзі на старым фальварку ў Лунінецкім раёне?

27.10.2022
Photo of Граница Беларуси: у Польши — забор и запрет, у Литвы и Латвии — режимы чрезвычайного положения

Граница Беларуси: у Польши — забор и запрет, у Литвы и Латвии — режимы чрезвычайного положения

26.10.2022
Photo of В Лунинце отключат в очередной раз свет: где, когда и почему

В Лунинце отключат в очередной раз свет: где, когда и почему

26.10.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть