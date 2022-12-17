С какими вопросами лунинчане обращались к губернатору Юрию Шулейко?

Это была третья, заключительная в нынешнем году прямая телефонная линия председателя Брестского облисполкома, всего же по данному каналу связи губернатору поступило 93 обращения.

Брестчанку Элеонору Александровну с улицы Смирнова волнует ситуация, связанная со скоплением фур в районе Новых Козловичей. Это затрудняет и работу общественного транспорта, и угрожает безопасности детей, которые идут в школу – из школы в темное время суток.

– В последнюю неделю мы предметно работали, чтобы навести там порядок. Он сегодня в определенной степени уже есть – вычистили улицу Рябцева, – отвечает Юрий Шулейко. – Перенаправляем грузовики, до 25 декабря все съезжаются к границе, чтобы выполнить свои контрактные обязательства. Надо чуть-чуть потерпеть, но порядок там все это время будет контролироваться жестко. Водители очень нервные – так что надо быть обоюдовыдержанными. Что же касается детей, поставим дополнительные наряды милиции в темное время суток. А после Нового года, думаю, напряженность пойдет на спад.

Жители деревни Кожан-Городок Лунинецкого района обеспокоены тем, что с 26 декабря в населенном пункте закрывается реабилитационное отделение.

Юрий Шулейко поясняет: буквально в семи километрах, в деревне Лахва открыта новая амбулатория, куда по записи будет доставлять нуждающихся автомобиль скорой помощи. Или даже в райцентр.

В деревне Остромечево Брестского района в квартире остыли батареи – сломался насос, и его не могут заменить вторую неделю; в Старые Задворцы в Бресте не ходит автобус; в деревне Тобулки на Пинщине заработала баня (спасибо, губернатор выполнил свое обещание), а мост через Ясельду надо бы для нужд сельчан восстановить…

– Прежде всего людей волнуют вопросы жизнедеятельности: тепло, вода, дороги, здоровье, – резюмирует губернатор. Вопрос закрытия реабилитационного отделения в Кожан-Городке для нас понятен, нами изучен. Содержать его там нет смысла, поскольку созданы прекрасные условия в деревне Лахва. Это всё экономика – даже в медицине.

Есть вопросы, скажем так, нервозности на границе в очередях большегрузов. Наши таможенные службы, пограничники работают сегодня просто-таки на износ для того, чтобы максимально обеспечить пропускную способность с белорусской стороны. Все вопросы – к польским коллегам, которые трудятся лишь вполсилы. С нашей стороны терминалы на въезд свободны.

Определенные неудобства у жителей области возникли в связи со снегопадами. Конечно, одномоментно все дороги и тротуары не расчистишь, но доступ к школам, больницам обеспечивается прежде всего. Вчера проведено заседание штаба по ЧС, связанное с непогодой – критических ситуаций нет: есть первостепенные объекты, есть непервостепенные. Техника справляется, работа налажена, все находятся в дежурном режиме. Очень мешает уборке городской частный транспорт, припаркованный в неустановленных местах. И это проблема для всех районных центров. Брест мы чистим очень серьезно. Все дорожные службы переведены на круглосуточную работу. Кроме того, у нас есть предприятия, которые резервируют технику для очистки города. Что касается экстренной помощи, подключаются тягачи МЧС, помогают и автобусное, и троллейбусное управления, где имеются тяжеловесные машины для отбуксировки. Но в общем-то заторов особых и нет. Конечно, в подобных условиях надо быть терпимыми и не создавать дополнительных аварийных ситуаций.

Zarya.by