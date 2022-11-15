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С какими вопросами обращались к депутату жители Микашевич и сельских населённых пунктов Лунинецкого района

15.11.2022
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На очередную «прямую телефонную линию» депутата  Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолия Насени обратились пять жителей Лунинецкого района. С какими вопросами обращались, депутат рассказал в своём Telegram

В который раз следовали вопросы по поводу использования чеков «Жилье» и чеков «Имущество». На этот раз разъяснения даны пенсионерке из г. Микашевичи. Также продолжают поступать из данного региона вопросы касательно бездомных животных, в частности возможности их стерилизации путем использования модульной ветстанции. Пенсионер опять же из г. Микашевичи обратился с просьбой разъяснения правильности принятия судебных решений, на что был дан исчерпывающий ответ.

Жителей аг. Вулька-2 волнует проблема качества воды в местных трубопроводах. В соответствующие инстанции направлены запросы для изучения проблемы и принятие решений.

Из ранее озвученных решена проблема по ямочному ремонту в д. Гряда, а также «бородатый» вопрос по асфальтированию дороги в д. Мокрово при повороте на мост через р. Лань. За качественное решение данных вопросов хочется выразить слова благодарности руководству и работникам ДРСУ-101 г. Лунинец.

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