С какими вопросами обращались жители Лунинетчины на «прямую линию» к руководителю района. Подробности

«Прямую телефонную линию» с жителями Лунинетчины, последнюю в этом году, провел руководитель района Александр Савина в минувшую субботу. Традиционно ему поступает наибольшее количество обращений и они, следует отметить, часто касаются работы ЖКХ и благоустройства.

Коммунальники и дорожники

Сразу три человека – из Микашевич, Лаховки и Станции Дятловичи – обратились по вопросам расчистки улиц и дорог от снежной каши. Учитывая обильные снегопады, когда в течение 5 дней выпала практически месячная норма осадков, конечно же, рассчитывать на то, что везде и сразу наведут порядок, не приходится. Как отметил Александр Иванович, дорожники и коммунальники работали на износ, стараясь поддерживать в порядке все основные автомагистрали, к ним присоединились организации и предприятия, которые помогали справиться со снежной стихией. Безусловно, не обошлось и без накладок. Коммунальникам и дорожникам было поручено в этот же день выехать на места, которые указали жители района, и если есть необходимость – почистить проезжую часть.

А вот жительница Синкевич обратила внимание на безопасность дорожного движения по улице Комсомольская в своем населенном пункте. По ее мнению, там необходимо ограничить скорость движения или, как вариант, у развилки Синкевичи – Мокрово установить искусственную неровность. В свою очередь жительница деревни Язвинки отметила проблемный вопрос с остановкой автобуса – было бы неплохо обустроить ее, и люди бы знали, где останавливается автобус, а так иной раз приходится бежать до транспорта метров сто. Александр Иванович заметил, что вопросы очень актуальны и они будут рассмотрены на районной комиссии по безопасности дорожного движения.

Кроме этого, на «прямую линию» обратился житель райцентра с просьбой почистить мелиоративный канал по улице Кобринской. Из-за непроходимости его происходит подтопление приусадебных участков. И в этом случае Александр Иванович дал поручение специалистам выехать на место и принять оптимальное решение.

Помощи у руководителя района попросила и жительница Микашевич. У нее в квартире протекает потолок – проблема давняя, несколько лет назад ее решили, но вот опять крыша течет. Да, в многоквартирном доме, где живет женщина, в 2023 году будет произведен капитальный ремонт, но как она справедливо заметила, как до него дожить, если крыша и дальше будет течь. Вопрос ремонта также взят на контроль председателем райисполкома.

Дела житейские

На «прямой линии» был поднят вопрос о том, что магазин в деревне Лаховка не работает. Связано это с тем, что на данный момент там нет продавца. Администрация райпо сейчас занимается его подбором, а пока людей обслуживает автолавка.

Жительница райцентра, ветеран педагогического труда, выразила в телефонном разговоре благодарность за особое внимание руководителя района к молодежи, очередным свидетельством этого стала встреча Александра Ивановича с гимназистами Лунинца в рамках проекта «100 вопросов взрослому». Еще женщина обратила внимание на то, что было бы хорошо расширить возможности краеведческого музея – не хватает выставочного павильона. В свою очередь председатель райисполкома отметил актуальность поднятого вопроса и обратил внимание, что с проведением реконструкции СШ №1 г. Лунинца в 2023 году, будет освобождено старое здание начальной школы по улице Советской и тогда можно обсуждать и создание на его базе в том числе и выставочного павильона, но не ранее 2024 года.

Наша молочка

К Александру Савине обратилась жительница райцентра, которая заострила внимание на небольшом ассортименте социальной продукции Лунинецкого молочного завода. Кстати, эта тема уже поднималась на страницах районной газеты, когда с рабочим визитом на Лунинетчину недавно приезжали премьер-министр Беларуси Роман Головченко и руководитель Брестской области Юрий Шулейко. Так, к сожалению, нет выбора по жирности молока в полиэтиленовых пакетах, как и сливочного масла, творога, сметаны. Нехватку продукции Лунинецкого молочного завода отметили и читатели, о чём красноречиво свидетельствуют многочисленные комментарии к нашему небольшому видео с производства

В то же время этому есть и объективные причины.

Лунинецкий МЗ – небольшой, и на одной социальной продукции он просто не сможет эффективно работать, платить достойную зарплату и проводить модернизацию производства. Поэтому и уделяется особое внимание выпуску экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью. В следующем году на заводе за-планировано значительное расширение производства, но, кстати, даже учитывая высокую рентабельность, своими оборотными средствами предприятию не обойтись, необходимо будет использовать кредитные ресурсы. С другой стороны, увеличение производственных мощностей даст возможность уделять больше внимания и внутреннему рынку. Руководство района прорабатывает эти вопросы с администрацией завода.