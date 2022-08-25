С какими вопросами обращаются к депутату? (Лунинецкий район)

Своим правом обратиться за помощью к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолию Насене в ходе «прямой телефонной линии» 24 августа 2022 года воспользовались шесть жителей Лунинецкого района

С какими вопросами обращались жители района рассказал народный избранник:

Жительница пос. Берестье обратилась за помощью в переоформлении документов на 1/2 часть квартиры в г. Лунинец. Обратившейся оказана помощь нотариуса.

Обращение пенсионерки аг. Большие Чучевичи по поводу оказания содействия в ремонте кровли дома принято для более детального изучения вопроса в рамках возможного решения в соответствие с законодательством.

Житель д. Лаховка обратился по поводу удержания судебных издержек. По словам заявителя, после длительной переписки с сотрудниками ЖКХ по установке контейнера для мусора, он в июле произвёл оплату за вывоз мусора, а в августе у него удержали судебные издержки. Для изучения ситуации отправлен запрос в ЖКХ.

Жительница г. Лунинец обратилась за помощью в содействии удержания сумм у недобросовестного предпринимателя из Баранович за некачественную установку счетчиков. Решение суда вынесено, однако рассчитываться незадачливый предприниматель не торопится. Вопрос взят на контроль.

Всем обратившимся по возможности максимально даны разъяснения в ходе «прямой телефонной линии»

Приятно было слышать слова благодарности от жителей д. Лахва за решение вопроса по ремонту дороги, ведущей к местному храму.