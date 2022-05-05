С какими вопросами обращаются к депутату жители Лунинецкого района

Своим правом обратиться за помощью к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолию Насене в ходе «прямой телефонной линии» 4 мая 2022 года воспользовались четыре жителя Лунинецкого района. Один человек по вопросу трудоустройства обратился лично.

Всем обратившимся даны разъяснения. Обращение жителей аг. Большие Чучевичи по поводу выделения участка для выпаса скота взято на контроль.

Даны разъяснения по вопросам, связанным с обрезкой деревьев, проведения ямочного ремонта дорог и по возможному использования чеков «Жильё».

Отдельное спасибо гражданам депутат выразил за слова благодарности, прозвучавшим как по результатам проведенной «прямой телефонной линии», так и в целом проводимой работы, в том числе в регионе!