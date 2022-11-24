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С какими вопросами обращаются лунинчане к инспектору труда и представителю прокуратуры?

24.11.2022
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Профсоюзный правовой прием прошел в районном объединении профсоюзов и в ОАО «Полесьеэлектромаш».

За консультацией к правовому инспектору труда Федерации профсоюзов Беларуси Алесе Притупчик и помощнику прокурора Екатерине Ярошевич обратилось четверо работников предприятия.

Вопросы, которые их интересовали, касались разъяснений норм законодательства, касающиеся профессионального пенсионного страхования и доплат к заработной плате, оплате труда при суммированном рабочем времени, о включении работы с вредными условиями труда в стаж работы для получения льготной пенсии, а также сокращенного рабочего времени.

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