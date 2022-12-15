С какими вопросами приходят на приём к участковым инспекторам в Лунинецком районе?

Еженедельно участковые инспекторы милиции Лунинецкого района проводят приемы граждан на общественных пунктах охраны правопорядка.​

​По словам заместителя начальника Лунинецкого РОВД Александра Яковца, организовывается такая работа с целью повышения уровня взаимодействия органов внутренних дел с населением, оперативного решения имеющихся проблемных вопросов, принятия мер, направленных на защиту прав и законных интересов жителей района. Прежде всего это сделано для удобства граждан, ведь застать участкового на рабочем месте порой весьма проблематично, а ехать в РОВД иногда далеко и неудобно.

С какими проблемами приходят за помощью к своему участковому инспектору местные жители? Какие жизненные ситуации волнуют людей? Насколько эффективно такое взаимодействие представителей РОВД с населением? На эти и другие вопросы попыталась найти ответы корреспондент «ЛН», приняв участие в проведении очередного приема граждан в общественном пункте охраны правопорядка в Лунинском сельисполкоме.

На прием к старшему участковому инспектору милиции Юрию Мелюху, который на этой должности с 2018 года, обратился житель Лунина с просьбой помочь с трудоустройством. Мужчина недавно освободился из мест отбывания наказания. Как рассказал сам, в настоящее время он взял себя в руки, но вот с работой пока проблема. Ранее работал в коммунальной службе…

Ищет работу еще один житель агрогородка – «подучетный» неплательщик алиментов. По направлению от «биржи» труда он прошел курс обучения по работе с газонокосилками. Но сейчас зима, и поэтому вынужден искать другой источник заработка.

Участковый записал просьбы мужчин, посоветовал не прекращать поиски работы самостоятельно, а также пообещал со своей стороны оказать содействие.

Староста агрогородка Вулька 1 Михаил Лазько пожаловался на односельчанина, который имеет двух собак, которые периодически выбегают на улицу, создавая угрозу как детям, так и взрослым. Он в числе тех, кто также пострадал от укусов собак. Безответственного собаковода пригласили на беседу, и участковый инспектор объяснил ему:

– Владельцев, выгуливающих четвероногих любимцев без намордников, можно наказать рублем на сумму от 1 до 15 базовых величин (ст. 15.47 КоАП). А если их питомец причинит вред имуществу либо здоровью граждан, штраф будет уже от 10 до 30 базовых величин, а то и вовсе хозяина собаки могут отправить отбывать административный арест…

Пожилой собаковод пообещал, что впредь будет следить за четвероногими питомцами и позаботиться, чтобы они не убегали за пределы территории двора.

Еще одна местная жительница рассказала, что осенью у нее останавливались гости из Гомельской области, которые приезжали подзаработать на сборе рябины. Они попросили у нее паспорт, чтобы оформить рассрочку на покупку мобильного телефона, заверив, что сами будут осуществлять выплаты. Но прошло время, а долг в сумме почти 170 рублей повис на пенсионерке.

Как пояснил Юрий Мелюх, граждан Гомельской области уже объявили в розыск. Но пока женщине придется погасить долг, а позже через суд сумму можно будет возвратить, взыскав деньги с мошенников. Заявительницу предупредили, что если она в добровольном порядке не внесет всю сумму, то удержание будет производится частями с пенсии по судо-исполнительному производству…

– Практика показывае­т, что приемы, котор­ые мы проводим, вызы­вают доверие у гражд­ан, – рассказывает участковый инспектор. – Мы не только реш­аем насущные проблем­ы, но и попутно акцентируем внимание на профилактике. Можем разъяснить законо­дательство, помочь составить тот или иной документ, ​ пообща­ться ​ о сохранности имущества и предостеречь от действий ​ аферистов, напомнить о бдительности ​ и о правилах безопасно­сти в сети интернет.​

Елена ДАНИЛОВИЧ.