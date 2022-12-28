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С какими вопросами жители Лунинецкого района обращались к депутату

28.12.2022
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На очередную «прямую телефонную линию» депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолия Насени обратились шесть жителей Лунинецкого района по восьми вопросам, об этом рассказал сам депутат в своём телеграм-канале

Ещё одно обращение было личное и одно — письменное. Пять звонков было из Микашевич, которые касались работы службы ЖКХ. Три из них — протекание крыш, что не удивительно, так как идёт активное таяниеснего. Уполномоченные руководители Лунинецкого ЖКХ обязались разобраться со всеми обращениями в кротчайшее время и устранить недостатки.

Жительница д. Запросье просит подсыпать участок дороги по переулку Банному. Руководство ДРСУ-101 сообщило, что в ближайшее время изучит обращение и подсыпка указанного участка будет произведена.
Отдельного изучения требует обращение жительницы аг. Вулька-2, которая занималась ремесленической деятельностью, а именно — сама изготавливала и продавала пуховые изделия. Так как работу она выполнят только шесть более холодных месяцев в году, то просит рассмотреть вопрос о том, чтобы и ежемесячный ремесленеческий сбор оплачивать именно за время работы. Вопрос для проработки и информирования направлен в компетентные органы.

Ещё один касался начисления пенсии. Данное обращение жительницы г.Лунинец принято для более детального изучения.

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