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С карабином, веревкой и верой в себя. Ученики Синкевичской СШ классно выступили на соревнованиях по туристско-прикладному многоборью

18.05.2022
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На полигоне Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь прошли соревнования по туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма в закрытых помещениях в программе республиканской спартакиады среди детей и молодежи.

Команда Брестской области заняла третье место. Приятно, что в ее состав были включены учащиеся Синкевичской СШ Анжелика Блинова (на снимке) и Вадим Кислюк (тренер Анатолий Кривулец). Надо отметить, что команда девушек 2006 года рождения, за которую выступала Анжелика, была лучшей в своей категории.

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