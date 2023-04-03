С начала 2023 года на Брестчине зарегистрировано 9 убийств и 21 тяжкое телесное повреждение

В прокуратуре Брестской области под председательством первого заместителя прокурора области Сергея Туровца состоялось рабочее совещание по проблемам предупреждения умышленных убийств.

В совещании приняли участие все территориальные прокуроры региона и представители УВД Брестского облисполкома.

Справочно. С начала 2023 года на территории Брестской области зарегистрировано 9 умышленных убийств и 21 тяжкое телесное повреждение, которые совершены на почве бытовых и семейных конфликтов.

Сергей Туровец обратил внимание на необходимость усилить профилактическую работу по ряду ключевых сфер. Например, особого внимания со стороны органов внутренних дел требуют жильцы квартир и домов, используемых для распития спиртного. В подобных жилищах за неполные три месяца 2023 года совершено 3 убийства.

Из-за недостаточного взаимодействия правоохранительных органов и социальных служб, по мнению участников совещания, стали возможными 4 насильственных преступления в отношении пожилых людей и инвалидов в их семьях.

Кроме того, заместитель прокурора г.Бреста Артем Ролинский обозначил негативную тенденцию участия в тяжких преступлениях несовершеннолетних, которые часто бесконтрольно проводили много времени ночью на улицах.

В частности, 14 января 2023 года, около 2 часов ночи, трое учащихся средних специальных и высшего учебных заведений избили в общественном месте 32-летнего брестчанина, который сделал им замечание.

Участники совещания на конкретных примерах обсудили основные причины таких преступлений, а также упущения государственных и правоохранительных органов в их профилактике.

Примечательно, что совершившие убийства лица были трудоспособными, но не были заняты в экономике и не имели постоянной работы.

Итогом совещания стал выработанный комплекс дополнительных мероприятий по активизации деятельности органов местной власти и внутренних дел, общественных формирований, участвующих в охране правопорядка, прокуратуры.

В частности, прокуроры изучат состояние законности при реагировании органами внутренних дел на заявления и сообщения граждан о бытовых шумах и нарушения правил пользования жилыми помещениями.

В прокуратуре Брестской области отметили, что по результатам надзорных проверок с начала 2023 года уже внесено 6 актов надзора.

Служба информации прокуратуры Брестской области

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