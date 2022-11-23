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С начала года белорусы передали телефонным мошенникам более Br12 млн

23.11.2022
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С начала года белорусы передали телефонным мошенникам более Br12 млн. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Милиция проводит широкую информационную кампанию по предупреждению телефонных мошенничеств, но случаи обмана все же фиксируются. Схема мошенничества следующая: злоумышленники звонят пожилым людям и говорят, что их сын или дочь стали виновниками аварии. Теперь для освобождения родственников от ответственности срочно нужны деньги. Мошенники не прекращают разговора и отправляют соучастника по указанному адресу. От передачи наличных до осознания ситуации, как правило, проходит не один час.

По информации МВД, в этом году зафиксировано более 700 случаев наживы на доверчивости граждан. Суммарно белорусы передали телефонным мошенникам более Br12 млн. Как правило, жертвами становятся люди пенсионного возраста. Чтобы не быть обманутым, нужно как можно скорее прервать разговор, связаться с родственниками и обратиться в правоохранительные органы.

По имеющейся информации, организаторы телефонных афер находятся за границей, где для этих целей работают специальные кол-центры. В Беларуси восемь из десяти преступлений данной категории раскрываются, подозреваемые в их совершении устанавливаются. Чаще всего речь идет о курьерах.

В ведомстве напомнили, что вопреки распространенному заблуждению о ненаказуемости, курьеры являются соучастниками преступлений, привлекаются к уголовной ответственности и обязаны возмещать ущерб потерпевшим.

belta.by

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