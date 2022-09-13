С начала года на Брестчине зарегистрировано 38 ДТП с участием несовершеннолетних

С 14 по 18 сентября на территории Брестской области проводится профилактическая акция «Правильная перевозка пассажиров — залог безопасности!»

В 2022 году на Брестчине с участием несовершеннолетних зарегистрировано 38 ДТП, один ребёнок погиб, 40 получили ранения, 17 несовершеннолетних стали участниками ДТП в качестве пассажиров.

ГАИ напоминает о соблюдении Правил перевозки пассажиров в транспортных средствах, использовании детских удерживающих устройств в предусмотренных Правилами случаях, а также обязанности пассажиров быть пристегнутым ремнями безопасности при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности.