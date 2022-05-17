С начала года в Лунинецком районе возбуждено 12 уголовных дел по линии киберпреступности

За 4 месяца 2022 года Лунинецким РОВД по линии противодействия киберпреступности рассмотрено 22 заявления и сообщения о преступлениях, возбуждено 12 уголовных дел (за аналогичный период прошлого года — 20). По данным преступлениям установлено всего 2 лица (преступления носят бытовой характер). Следует учесть, что абсолютное большинство (81,8%) зарегистрированных преступлений составляют хищения путем модификации компьютерной информации, причем 8 из них совершено без использования терминальных устройств с использованием методик «вишинга» и «фишинга», что создает объективные проблемы по установлению лиц их совершивших.

Общее состояние преступности характеризуется снижением количества преступлений, совершенных.

В 2022 году зарегистрировано 1 преступление по которому в дальнейшем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.349 УК Республики Беларусь. Данное преступление на территории Лунинецкого района связано с получением доступа к аккаунту пользователя в социальной сети «Вконтакте», и в дальнейшем, после получения доступа, была осуществлена рассылка сообщений с просьбой в перечислении денежных средств.

Во исполнение комплексного плана мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по противодействию киберпреступлениям, профилактике их совершения, повышения цифровой грамотности населения на 2021-2022 годы, утвержденного 26 марта 2021 г. Заместителем премьер-министра-Республики Беларусь Назаровым Ю.В. на территории Лунинецкого района с 23 мая по 01 июня 2022 (включительно) будет организован комплекс мероприятий, направленных на противодействие киберпреступности и повышение цифровой грамотности обучающихся и их родителей, педагогических работников, целью которого является доведение профилактической информации в учебных, трудовых коллективах по тематике Декады, проведение профилактических бесед с гражданами, в том числе относящимися к наиболее уязвимым категориям населения (несовершеннолетние, люди пожилого возраста, проживающие в сельской местности) с целью доведения информация о мерах по защите от киберпреступлений.

По информации Лунинецкого РОВД