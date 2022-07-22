С начала года в Лунинецком районе задержано 62 пьяных водителей

В Лунинецком районе проводится комплекс профилактических мероприятий «Пьяному не место за рулем!»

С 20 по 27 июля ГАИ проводит комплекс профилактических мероприятий «Пьяному не место за рулем!», направленный на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей и лиц, не имеющих (лишенных) права управления.

Контроль за дорожным движением осуществляется путем смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием автомобилей без специальной цветографической окраски (негласный контроль). Маршруты патрулирования максимально приближены к местам концентрации ДТП по вине указанных участников дорожного движения, а также к объектам торговли спиртными напитками, увеселительным заведениям, в первую очередь работающим круглосуточно.

Отметим, что в Лунинецком районе с начала года сотрудниками ГАИ задержано 62 нетрезвых водителей. Причём один из них совершил ДТП