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С начала года в Лунинецком районе задержано 62 пьяных водителей

22.07.2022
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В Лунинецком районе проводится комплекс профилактических мероприятий «Пьяному не место за рулем!»

С 20 по 27 июля ГАИ проводит комплекс профилактических мероприятий «Пьяному не место за рулем!», направленный на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей и лиц, не имеющих (лишенных) права управления.

Контроль за дорожным движением осуществляется путем смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием автомобилей без специальной цветографической окраски (негласный контроль). Маршруты патрулирования максимально приближены к местам концентрации ДТП по вине указанных участников дорожного движения, а также к объектам торговли спиртными напитками, увеселительным заведениям, в первую очередь работающим круглосуточно.

Отметим, что в Лунинецком районе с начала года сотрудниками ГАИ задержано 62 нетрезвых водителей. Причём один из них совершил ДТП

 

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