С началом нового учебного года поздравили ребят представители РОО «Белая Русь» (Лунинецкий район)

1 сентября, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Раиса Мозырчук приняла участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний в Язвинской средней школе, тепло поздравила школьников, педагогов, родителей с началом нового учебного года, а также вручила первоклассникам подарки Президента Республики Беларусь — книги «Беларусь — наша Родина» и подарки от «Белой Руси».

Поздравления с началом учебного года и подарки от «Белой Руси» принимали и ребята из социально-педагогического центра Лунинецкого района.

Всего в центре 7 школьников. Старшие — Антон и Наталья, десятиклассники. Самые младшие — Катя, Кира и Максим, учащиеся 3-го класса. Раиса Мозырчук пожелала ребятам успешного учебного года, интересных уроков и верных друзей.