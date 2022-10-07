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«Сад Надежды» заложили в Лунинецком районе

07.10.2022
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6 октября 2022 года в Лунинецком районе прошло мероприятие по закладке фруктово-ягодных насаждений в рамках республиканской благотворительной акции «Сад Надежды».

В закладке фруктово-ягодных насаждений приняли участие ученики 10-11 классов и педагоги  Любачинской средней школы вместе с первым секретарём райкома ОО «БРСМ» Викторией Бакунович и специалистами системы образования района

На территории школы высажены саженцы яблонь и кусты малины на площади 0,01 га. Кусты малины предоставил руководитель фермерского хозяйства «Чирец» –Леонид Чирец.

 

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