«Сад Надежды» заложили в Лунинецком районе

6 октября 2022 года в Лунинецком районе прошло мероприятие по закладке фруктово-ягодных насаждений в рамках республиканской благотворительной акции «Сад Надежды».

В закладке фруктово-ягодных насаждений приняли участие ученики 10-11 классов и педагоги Любачинской средней школы вместе с первым секретарём райкома ОО «БРСМ» Викторией Бакунович и специалистами системы образования района

На территории школы высажены саженцы яблонь и кусты малины на площади 0,01 га. Кусты малины предоставил руководитель фермерского хозяйства «Чирец» –Леонид Чирец.