Сайт lnc.by — среди победителей интернет-премии

Сегодня — заключительный день работы Форума ТИБО-2023. На нем подведены итоги ХХ юбилейного конкурса Интернет-премии ТИБО.

Сетевое издание «lun.by» (интернет-ресурс «Лунинец online» — lnc.by) удостоено второго места в номинации «Информационный ресурс». Учреждение «Редакция газеты «Лунинецкие новости» также отмечено дипломом за разработку сайта.

Эта победа — наша общая с вами, дорогие читатели и подписчики! Будем и дальше «держать руку на пульсе» жизни района, в том числе с вашей помощью.