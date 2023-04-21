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Сайт lnc.by — среди победителей интернет-премии

21.04.2023
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Сегодня — заключительный день работы Форума ТИБО-2023. На нем подведены итоги ХХ юбилейного конкурса Интернет-премии ТИБО.

Сетевое издание «lun.by» (интернет-ресурс «Лунинец online» — lnc.by) удостоено второго места в номинации «Информационный ресурс». Учреждение «Редакция газеты «Лунинецкие новости» также отмечено дипломом за разработку сайта.

Эта победа — наша общая с вами, дорогие читатели и подписчики! Будем и дальше «держать руку на пульсе» жизни района, в том числе с вашей помощью.

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LNC

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