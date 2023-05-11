Самая большая семья Лунинецкого района живёт в Дятловичах

Самая большая и дружная семья Лунинецкого района живет в агрогородке Дятловичи. У Павла и Любови Шпак 12 детей

Семья Шпак очень богата. И пускай у них нет дорогущих автомобилей и шикарного жилья, но у них есть самая большая ценность в мире – дети, в которых вложено бесконечное множество родительской любви, ласки и заботы. К слову, Павел Адамович и Любовь Васильевна не только замечательные папа и мама, они еще и коллеги, оба трудятся пчеловодами. Он – в Полесской опытной станции, она – в ОАО «Дворецкий».

О семье Павла и Любови Шпак читайте в материале «Обыкновенное чудо, или Щедрый подарок небес» в газете «Лунінецкія навіны» за 12 мая

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