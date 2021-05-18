КоронавирусОбщество

Самолет с 300 тыс. доз вакцины против COVID-19 вылетел из Пекина в Беларусь

Из Китая в Беларусь 18 мая направлена очередная партия вакцины против COVID-19 производства корпорации “Синофарм”. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве нашей страны в Пекине.

“Объем предоставленной Китаем безвозмездной помощи – 300 тыс. доз. Доставка осуществляется самолетом Министерства обороны Республики Беларусь при участии Министерства по чрезвычайным ситуациям, – рассказали в дипломатической миссии. – Благодаря слаженной работе министерств иностранных дел Беларуси и Китая, посольств двух стран, Министерства здравоохранения Беларуси, Государственного агентства КНР по международному развитию и сотрудничеству, корпорации “Синофарм” и других ведомств обеспечено формирование партии вакцины”.

С участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Юрия Сенько 16 мая было организовано подписание акта приема-передачи.

Вместе с вакциной китайская сторона также комплектно передала 300 800 шприцев. В белорусском посольстве подчеркнули, что вакцина корпорации “Синофарм” уже доказала свою эффективность. 7 мая 2021 года она одобрена Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования. “Это первый китайский препарат, классифицированный ВОЗ как безопасный и эффективный”, – добавили в белорусском посольстве в Пекине.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Произведенный в Беларуси “Спутник V” поступает потребителю только после контроля качества – Беляев

Произведенный в Беларуси “Спутник V” поступает потребителю только после контроля качества – Беляев

Photo of В Лунинецком районе продолжается вакцинация населения

В Лунинецком районе продолжается вакцинация населения

Photo of В “Верасе” неделя скидок на продукцию молочного завода

В “Верасе” неделя скидок на продукцию молочного завода

Photo of В Беларуси повышают роль Совбеза – Лукашенко расставил акценты в резонансной теме

В Беларуси повышают роль Совбеза – Лукашенко расставил акценты в резонансной теме

Photo of Запрет на лов сома устанавливается с 19 мая

Запрет на лов сома устанавливается с 19 мая

Photo of Электронная ярмарка вакансий пройдет в Лунинецком районе

Электронная ярмарка вакансий пройдет в Лунинецком районе

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть