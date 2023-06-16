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Самоуправство? В Лунинецком районе ЖКХ предупреждает абонентов

16.06.2023
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Лунинецкое ЖКХ информирует, что для подготовки к предстоящему отопительному сезону 2023/2024 г. абонентам частного жилого фонда г. Лунинца необходимо до 1 сентября 2023 г. выполнить следующий перечень работ:

  1. Произвести окраску и изоляцию трубопроводов;
  2. Произвести ревизию арматуры в пределах узлов управления и на системах отопления;
  3. Провести гидравлическое испытание тепловых сетей, элеваторного узла и внутренней системы отопления, находящихся на балансе потребителя (наличие акта). Периодичность проведения гидравлического испытания – ежегодно перед началом отопительного сезона;
  4. Произвести промывку внутренней системы отопления в присутствии представителя энергоснабжающей организации (наличие акта);
  5. Провести гидравлическое испытание на повышенное давление водоподогревателя (при его наличии);
  6. Произвести шайбирование систем отопления по указанию представителя энергоснабжающей организации;
  7. Установить манометры и термометры на подающий и обратный трубопроводы;
  8. При установке прибора учета потребления тепловой энергии устанавливать его на подающем трубопроводе теплоносителя;
  9. При наличии приборов учета потребления тепловой энергии проводить своевременную поверку и постановку их на коммерческий учет;
  10. Заменить запорную арматуру для удаления воздуха на приборах отопления на краны «Маевского».

Объекты, по которым не выполнен данный перечень работ и не прошедшие проверку готовности (подписание паспорта готовности к отопительному сезону), не будут подключены к тепловым сетям Лунинецкого ЖКХ. За самовольное подключение к тепловой энергии потребитель оплачивает энергоснабжающей организации пятикратную стоимость тепловой энергии.

Лунинецкое ЖКХ предлагает свои услуги по промывке, гидравлическим испытаниям трубопроводов и систем отопления.

Заявки по тел. 6-26-72.

Выписка из прейскуранта цен №334/01 от 16.05.2023 г. на промывку систем отопления и гидравлические испытания для населения, оказываемые КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ»:

Гидропневматическая промывка трубопроводов центрального отопления:

100 м трубопровода 68,00 рублей

Гидравлическое испытание трубопроводов:

100 м трубопровода 55,00 рублей

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