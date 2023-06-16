Самоуправство? В Лунинецком районе ЖКХ предупреждает абонентов
Лунинецкое ЖКХ информирует, что для подготовки к предстоящему отопительному сезону 2023/2024 г. абонентам частного жилого фонда г. Лунинца необходимо до 1 сентября 2023 г. выполнить следующий перечень работ:
- Произвести окраску и изоляцию трубопроводов;
- Произвести ревизию арматуры в пределах узлов управления и на системах отопления;
- Провести гидравлическое испытание тепловых сетей, элеваторного узла и внутренней системы отопления, находящихся на балансе потребителя (наличие акта). Периодичность проведения гидравлического испытания – ежегодно перед началом отопительного сезона;
- Произвести промывку внутренней системы отопления в присутствии представителя энергоснабжающей организации (наличие акта);
- Провести гидравлическое испытание на повышенное давление водоподогревателя (при его наличии);
- Произвести шайбирование систем отопления по указанию представителя энергоснабжающей организации;
- Установить манометры и термометры на подающий и обратный трубопроводы;
- При установке прибора учета потребления тепловой энергии устанавливать его на подающем трубопроводе теплоносителя;
- При наличии приборов учета потребления тепловой энергии проводить своевременную поверку и постановку их на коммерческий учет;
- Заменить запорную арматуру для удаления воздуха на приборах отопления на краны «Маевского».
Объекты, по которым не выполнен данный перечень работ и не прошедшие проверку готовности (подписание паспорта готовности к отопительному сезону), не будут подключены к тепловым сетям Лунинецкого ЖКХ. За самовольное подключение к тепловой энергии потребитель оплачивает энергоснабжающей организации пятикратную стоимость тепловой энергии.
Лунинецкое ЖКХ предлагает свои услуги по промывке, гидравлическим испытаниям трубопроводов и систем отопления.
Заявки по тел. 6-26-72.
Выписка из прейскуранта цен №334/01 от 16.05.2023 г. на промывку систем отопления и гидравлические испытания для населения, оказываемые КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ»:
Гидропневматическая промывка трубопроводов центрального отопления:
100 м трубопровода 68,00 рублей
Гидравлическое испытание трубопроводов:
100 м трубопровода 55,00 рублей
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