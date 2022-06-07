Самовольно занял земельный участок? Штрафы впечатляют!

Иногда в целях осуществления хозяйственной деятельности граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели самовольно занимают земли, в том числе лесного фонда, за пределами зарегистрированных на них земельных участков. Устанавливают там заборы, возводят капитальные строения, складируют стройматериалы, мусор, разбивают огороды. При этом ответственности за свои действия они не осознают.

Согласно статье 72 Кодекса о земле самовольным занятием земельного участка является использование земельного участка без документа, удостоверяющего право на него.

Согласно ст.20, 21 Кодекса о земле право на земельный участок возникает у гражданина, индивидуального предпринимателя или юридического лица с момента государственной регистрации этого права в организации по государственной регистрации и удостоверяется свидетельством (удостоверением) о государственной регистрации.

Самовольное занятие земельного участка выражается в огораживании земельного участка, иных мерах для воспрепятствования доступа на него других лиц, в возведении на нем различных сооружений, обработке и производстве посадок, посевов сельскохозяйственных и иных культур, т.е. такой деятельности, которая свидетельствует о том, что данный земельный участок принадлежит конкретному лицу при отсутствии у него права на землю.

Согласно статье 16.36 КоАП Республики Беларусь за самовольное занятие земельного участка наступает ответственность в виде наложения штрафа в размере:

на гражданина — от 10 до 30 базовых величин;

на индивидуального предпринимателя — от 20 до100 базовых величин;

на юридическое лицо – от 50 до 300 базовых величин.

По информации luninets.brest-region.gov.by