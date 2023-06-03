МикашевичиНовости районаОбщество

Самовольное занятие земельного участка стоит дорого

03.06.2023
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Иногда в целях осуществления хозяйственной деятельности граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели самовольно занимают земли. В том числе лесного фонда, за пределами зарегистрированных на них земельных участков, сообщает Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира.

Устанавливают там заборы, возводят капитальные строения, складируют стройматериалы, мусор, разбивают огороды. При этом ответственности за свои действия они не осознают.

Согласно статье 72 Кодекса о земле, самовольным занятием земельного участка является использование земельного участка без документа, удостоверяющего право на него. Согласно ст. 20, 21 Кодекса о земле, право на земельный участок возникает у гражданина, индивидуального предпринимателя или юридического лица с момента государственной регистрации этого права в организации по государственной регистрации и удостоверяется свидетельством (удостоверением) о государственной регистрации.

Самовольное занятие земельного участка выражается в огораживании земельного участка, иных мерах для воспрепятствования доступа на него других лиц, в возведении на нем различных сооружений, обработке и производстве посадок, посевов сельскохозяйственных и иных культур, т.е. такой деятельности, которая свидетельствует о том, что данный земельный участок принадлежит конкретному лицу при отсутствии у него права на землю.

Согласно статьи 16.36 КоАП Республики Беларусь за самовольное занятие земельного участка наступает ответственность в виде наложения штрафа в размере: на гражданина – от 10 до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 20 до100 базовых величин, на юридическое лицо – от 50 до 300 базовых величин.

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