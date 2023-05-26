Сандружина РУПП “Гранит” – лучшая в Лунинецком районе (фоторепортаж)

Соревнования санитарных дружин прошли в Лунинецком районе. В мероприятии приняли участие заместитель председателя райисполкома Сергей Черненко, главный врач ЦРБ Светлана Хлебус, начальник РОЧС Сергей Колесниченко.

Семь команд сражались за победу в нескольких этапах испытаний. В борьбу вступили труженики РУПП «Гранит», ОАО «Полесьеэлектромаш», «Лунинецкий молочный завод», «Лунинецкий хлебозавод», Станции Лунинец Барановичского отделения Белорусской железной дороги, ОАО «Дворецкий», и ЧСУП «Редигерово-Агро».

По предварительной жеребьевке распределилась очередность. Участники соревновались в проверке экипировки и умении пользоваться средствами защиты, прошли теоретический конкурс, комбинированный этап, химический и инфекционный очаги. Еще прошел смотр стенной печати и были исполнены по несколько номеров художественной самодеятельности. Принимали «экзамены» представители райисполкома, медицины, РОЧС, РЦГиЭ и Красного Креста.

Как отмечали многие из присутствующих, нынешние соревнования отличались от прошлогодних большим количеством команд и повышенными требованиями для участников. Но они уверенно справились с задачами.

В итоге, первое место среди предприятий присуждено команде «Гранита», второе – молочному заводу, третье – железнодорожникам и работникам “Полесьеэлектромаш” . Среди сельхозорганизаций победу праздновали работники «Редигерово-Агро».

Все участники награждены Грамотами, подарками и денежными премиями.

Мария Ярохович

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