Санитарная служба не рекомендует купаться в трёх водоёмах Лунинецкого района

После жаркого рабочего дня идея окунуться в ближайшем водоеме кажется отличной. Оборудованный пляж на реке в черте города или небольшое лесное озерцо неподалеку от деревни — все купаются, и я пойду. Почему нет? Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии не советует спешить. Прежде чем погружаться в воду с головой, не лишним будет узнать, не попало ли ваше место отдыха в список тех, где купания ограничены или запрещены. Мониторинги проводят каждую неделю.

Лабораторный контроль качества воды летом Лунинецкий райЦГиЭ проводит в местах, определенных местными исполнительными и распорядительными органами.

Еще до начала купального сезона отбор проб воды происходит дважды по полному перечню показателей безопасности (микробиологические, органолептические, физико-химические, вирусологические, паразитологические и радиологические показатели). В этом году данная работа проводилась до 1 мая.

К микробиологическим показателям еженедельного мониторинга относятся количество общих колиформных бактерий, термотолерантных колиформных бактерий и кишечная палочка. Проверка воды на физико-химические показатели производится в зависимости от общего санитарного состояния поверхностного водного объекта, пляжа и прилегающей территории при предположении о загрязнении не реже 1 раза в 2 недели. Санитарно-химические показатели, определяемые в воде водоемов, следующие: рН, цветность, сульфаты, хлориды, растворенный кислород, биохимическое потребление кислорода.

По состоянию на 02.06.2023 года получены удовлетворительные результаты качества воды по микробиологическим показателям на всех зонах отдыха.

По санитарно-химическим показателям ситуация не так однозначна. До начала купального сезона по результатам исследований в двух зонах отдыха (г. Микашевичи пруд на пересечении улиц Парковой и Озерной и на озере Шальном) получены нестандартные результаты по показателю «цветность» (фактическое значение 350º/200º соответственно, нормативное значение 21º – 80º), при удовлетворительных микробиологических показателях.

В настоящий момент отмечается динамика к улучшению по показателю «цветность» на озере «Шальное», но все еще не в пределах нормы, а в пруду на пересечении ул. Парковая и ул. Озерная в г. Микашевичи состояние воды по показателю «цветность» ухудшилось, и превышает верхний порог нормативного значения более чем в 6 раз. Кроме того, по результатам от 31 мая ухудшилось качество воды по показателю «Цветность» в пруду «Бохоново» г. Лунинца.

Справочно: Цветность – показатель качества воды, характеризующий интенсивность окраски и обусловленный содержанием окрашенных соединений.

Цветность природных вод обусловлена главным образом присутствием гумусовых веществ и соединений трехвалентного железа. Концентрация этих веществ зависит от геологических условий, водоносных горизонтов, характера почв, наличия болот и торфяников в бассейне реки и т.п. Чем больше гумусовых веществ, тем выше цветность. Весной в период половодья и паводков, а также летом в период массового развития водорослей – цветения воды – оно повышается.

Высокая цветность является сигнальным признаком, свидетельствующим о неблагополучии воды, так как наличие вышеуказанных веществ вызывает резкое снижение концентрации растворенного в воде кислорода, что может быть критично для ряда процессов биологической самоочистки водоема.

Кроме, того высокая цветность воды снижает видимость в толще воды, что в свою очередь влияет на безопасное использование водоема в целях купания.

В связи с вышеуказанным, Лунинецкий районный ЦГЭ рекомендует воздержаться от контактных видов использования (купание, подводное плавание, подводная охота) водных объектов: озеро «Шальное», пруд по ул. Парковая в г. Микашевичи и пруд «Бохоново» в г. Лунинец, до установления показателя «цветность» в пределах нормативных значений.

Пока речь не идет об ограничении или запрете на купание. Для таких мер нормативными документами определен свой порядок:

если в воде отмечено однократное превышение кишечной палочки (E. coli) с показателем более 100 КОЕ/100 см3, то ограничивают купание для детей.

повторное превышение в том же месте в течение семи дней — повод ограничить купание и для взрослых. При этом занятия видами водного спорта не приостанавливаются.

если превышение индикаторного микробиологического показателя безопасности кишечной палочки более 500 КОЕ/100 см3 или положительные пробы воды на наличие сальмонелл тифа и паратифов, шигелл, энтеровирусов, стафилококков, яиц гельминтов, цист патогенных кишечных простейших, запрещается купание детей, взрослых и занятия видами водного спорта. Принимаются экстренные мероприятия по выявлению и ликвидации источника загрязнения.

Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии продолжит информировать о результатах лабораторного контроля качества воды открытых водоемов зон отдыха.

Фото РФСК “Здоровье” Лунинецкого района

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