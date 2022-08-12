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САНКЦИИ для НАРОДА или как простые Белорусы работают в условиях санкций (видео)

12.08.2022
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Съемочная группа Агентства теленовостей проехала по стране и узнала, как простые Белорусы работают в условиях санкций.

Это продолжение телевизионного проекта, в котором рассказывается про частные предприятия, работники которых оказались втянуты в грязную игру давно сбежавших из Беларуси.

Мы покажем скрытые страхи тех, кто громче кричит – «введите санкции!» и про себя… молит — «только не ассоциируйте со мной!».

Это будут откровения индивидуальных предпринимателей, их работников и семей… Они решились открыто рассказать свои истории, чтобы ВЫ САМИ СДЕЛАЛИ ВЫВОДЫ…

Санкции для народа. 1-я серия

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