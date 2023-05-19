Сбор первого урожая клубники в Лунинецком районе

В Лунинецком районе ведётся сбор первого урожая клубники. Цена на ягоду пока “кусается” и стартует от 15 рублей за килограмм. День на день не приходится и стоимость колеблется в зависимости от предложений и спроса.

Но, как бы там не было, сладкая ягода “расходится”. А вот Юлия Николаевич и Андрей Ярохович из Межлесья выращенную клубнику сами поставляют в Минск:

– У нас постоянные покупатели. Многие даже ждут, когда привезём лунинецкую ягоду. Так что популяризируем бренд района в столице….

Подробности о нынешнем клубничном сезоне на Лунинетчине читайте в газете “Лунінецкія навіны” за 19 мая

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