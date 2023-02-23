Сбор закрыт! Двойняшки из Микашевич едут на реабилитацию!

На днях случилось одно большое и важное событие для двух маленьких жительниц Микашевич – был закрыт благотворительный сбор для реабилитации сестричек-двойняшек Ксении и Евгении Давидович.

Не остались в стороне от этого доброго дела журналисты районной газеты. А публикация в «ЛН» о непростой борьбе родителей за здоровье этих двух очаровательных девочек вышла в печатном издании, а еще ранее ее можно было почитать на нашем сайте и в группах в социальных сетях.

Теперь малышки с ДЦП и другими сопутствующими диагнозами смогут провести 3 недели в польском центре «Олинек», где проходят успешную реабилитацию дети с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата церебрального происхождения. Первые процедуры начнутся 6 марта.

– Спасибо всем добрым сердцам за помощь и поддержку. Низкий поклон всем тем, кто не остался равнодушным к нашей беде! – говорит многодетная мама Вера Давидович. – Открывая почти при месяца назад сбор на реабилитацию младших дочек, мы очень волновались – сможем ли собрать такую неподъемную для нашей семьи сумму в 8 тысяч евро? К слову, в эту сумму входит исключительно лечение, аренда жилья и изготовление новых ортезов для Евгении. Но наша беда нашла отклик в сердцах сотней людей – родственников, людей «Гранита», индивидуальных предпринимателей, ремесленников, простых жителей Микашевич, Лунинца и других городов Беларуси. Благодаря такому взаимопониманию и выручке, а также публикациям районной газеты, у нашей семьи не только появилась необходимая сумма на первую реабилитацию за границей, но и возможность отложить деньги на следующие курсы. Сложно подобрать слова благодарности всем вам! Как приятно осознавать, что рядом с нами находятся такие добрые и отзывчивые люди, способные подарить настоящее чудо и веру!

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