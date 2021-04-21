Сценарий вооружённого мятежа в Беларуси: кого и как хотели ликвидировать?

Группа из белорусских и иностранных граждан готовили вооружённый мятеж по свержению власти в Беларуси, физическое устранение Президента, его семьи, детей и должностных лиц высокого уровня, а также захват главных зданий страны. То есть, фактически мятеж с применением силы. Были заготовлены как минимум три сценария захвата власти и с обязательным силовым воздействием. Но подразделение антитеррора КГБ Беларуси вовремя изобличило заговорщиков и пресекло их заговор.