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Сценарий вооружённого мятежа в Беларуси: кого и как хотели ликвидировать?

Группа из белорусских и иностранных граждан готовили вооружённый мятеж по свержению власти в Беларуси, физическое устранение Президента, его семьи, детей и должностных лиц высокого уровня, а также захват главных зданий страны. То есть, фактически мятеж с применением силы. Были заготовлены как минимум три сценария захвата власти и с обязательным силовым воздействием. Но подразделение антитеррора КГБ Беларуси вовремя изобличило заговорщиков и пресекло их заговор.

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L N

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