Счет может идти на сотни миллиардов долларов. Историк о потерях Западной Беларуси в составе Польши

Трудно оценить, сколько Западная Беларусь потеряла в предвоенное десятилетие, но счет может идти на сотни миллиардов долларов. Такую точку зрения выразил заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени доктор исторических наук Владимир Кошелев.

Он напомнил слова Президента Беларуси в «Хатыни», где глава государства затронул вопросы требования Польшей репараций от Германии. «В этом смысле Германию обложили со всех сторон. США блокировали «Северный поток — 2″ и поставили немцев в чрезвычайно сложное положение. Кроме того, страна осталась без атомной энергетики. Германия не самостоятельна во всех отношениях. А теперь еще и Польша пустилась во все тяжкие. Президент правильно сказал, что нужно четко отличать правящую верхушку и простых людей», — сказал Владимир Кошелев.

Доктор исторических наук подчеркнул, что имеет в виду именно правящую верхушку, когда говорит о Польше: «Повторюсь, они бросились во все тяжкие, когда предъявили Германии претензии. Этот вброс в информационное пространство с требованием репараций от Германии произошел около пяти или шести лет назад. А сейчас в Польше почти на официальном уровне выдвигаются требования репараций на сумму более $1 трлн за содеянное Германией в годы Второй мировой войны».

Владимир Кошелев отметил: польским политикам не стоит забывать, что Польша принимала активное участие в перераспределении территорий накануне Второй мировой войны. В подтверждение своих слов историк привел пример Тешинской области, которую поляки «оторвали» от Чехословакии. Владимир Кошелев считает, что полякам не следует забывать и о том, что их территория в значительной степени прирастала за счет исконных немецких земель. «Неслучайно Германия готова потребовать возвращения тех земель, которые перешли под юрисдикцию Польши по итогам Второй мировой войны. И от исторической Польши может ничего не остаться. Это будет последний раздел Речи Посполитой, который она уже не переживет. Сейчас Польша ходит по чрезвычайно опасному рубежу», — уверен Владимир Кошелев.

Возвращаясь к тому, что Александр Лукашенко говорил в «Хатыни», доктор исторических наук сказал, что Беларусь однозначно может предъявить Польше требования репараций. «Территория Западной Беларуси два десятка лет находилась под владычеством Польши. Жизнь нашего народа там была очень несладкой. Трудно было и в Восточной Беларуси, но там созидали новое, справедливое общество. Восточная Беларусь индустриализировалась, прирастала знаниями, необходимой инфраструктурой. Западная Беларусь под властью поляков в этом смысле не может идти ни в какое сравнение с советской Беларусью», — подчеркнул историк.

По его мнению, трудно оценить, сколько Западная Беларусь потеряла в предвоенное десятилетие, но счет может идти на сотни миллиардов долларов, если не больше: «Будем ли мы предъявлять подобные претензии Польше. Конечно, в настоящее время мы их не будем предъявлять. Но ситуация может сложиться так, что подобный вопрос станет вполне реальным. Это может произойти только в момент сложнейших пертурбаций, когда на повестку встанет вопрос о разделе территорий на восточноевропейском пространстве».

Доктор исторических наук напомнил, что все делается в тени тех трагических событий, которые разворачиваются в Украине: «Здесь Польша тоже отметилась своим желанием восстановить контроль не только над Западной Украиной, которая, как и Западная Беларусь, находилась под контролем Польши в межвоенный период». Он уверен: если встанет вопрос о разделе Украины, Польша предъявит свои притязания на ее территории. После этого Польша может расширить свои претензии и на суверенитет Беларуси. «Тогда уже мы можем предъявить претензии, которые они предъявляют своим соседям», — заключил Владимир Кошелев.

belta.by