Сдаётся в аренду жильё в Лунинецком районе

Лунинецкий районный исполнительный комитет сдает в наем арендное жилье, расположенное по адресам:

1. Лунинецкий район, аг. Красная Воля, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 («Лунинецкое ЖКХ») – трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация и центральное отопление), общей площадью жилых помещений 94,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование составляет 36 рублей 40 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 2. Лунинецкий район, д. Дубовка, ул. Партизанская 1-ая, д. 37 («Лунинецкое ЖКХ») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 56,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование составляет 36 рублей 35 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 3. Лунинецкий район, аг. Межлесье, ул. Центральная, д. 40 («Лунинецкое ЖКХ») – пятикомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью 113,3 кв. метров. Размер платы за пользование составляет 72 рубля 51 копейка в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 4. Лунинецкий район, г. Микашевичи, пер. Набережный, д. 5, кв. 1 («Лунинецкое ЖКХ») – однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 29,0 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование составляет 22 рубля 27 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 5. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. Новая, д. 49, кв. 6 («Лунинецкое ЖКХ») – однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, благоустроенная, общей площадью жилых помещений 32,3 кв. метров. Размер платы за пользование составляет 41 рубль 34 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 6. Лунинецкий район, аг. Синкевичи, ул. Железнодорожная, д. 19, («Лунинецкое ЖКХ») – трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 74,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование составляет 28 рублей 72 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 7. Лунинецкий район, д. Боровики, ул. Комсомольская, д. 20а (ГП «Чучевичи») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, частично благоустроенный (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 69,6 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование составляет 35 рублей 64 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 8. Лунинецкий район, аг. Большие Чучевичи, ул. Школьная, д. 1 (ГП «Чучевичи») – четырехкомнатный одноквартирный жилой дом, частично благоустроенный (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 115,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование составляет 59 рублей 30 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 9. Лунинецкий район, аг. Большие Чучевичи, ул. Красная, д. 10, кв.2 (ГП «Чучевичи») – трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 50,4 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование составляет 19 рублей 35 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 10. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. 8 Марта, д. 2, кв. 2 (ОАО «Синкевичский») – трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме, частично благоустроенная (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 71,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование составляет 72 рубля 91 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 11. Лунинецкий район, д. Перуново, ул. Центральная, д. 41 (ОАО «Синкевичский») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, частично благоустроенный (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 64,0 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование составляет 32 рубля 77 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 12. Лунинецкий район, д. Гряда, ул. Крестьянская, д. 18 (ОАО «Синкевичский») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, неблагоустроенный (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 62,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование составляет 23 рубля 88 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 13. Лунинецкий район, аг. Вулька-1, ул. Луговая, д. 15, кв. 3 (ГП «Хвоецкое») – двухкомнатная квартира в одноэтажном блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью 59,3 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование составляет 22 рубля 77 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 14. Лунинецкий район, аг. Вулька-1, ул. Луговая, д. 17, кв. 2 (ГП «Хвоецкое») – двухкомнатная квартира в одноэтажном блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью 45,4 кв. метров. Размер платы за пользование составляет 17 рублей 43 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 15. Лунинецкий район, аг. Вулька-1, ул. Луговая, д. 17, кв. 4 (КСУП «Хвоецкое») – двухкомнатная квартира в одноэтажном блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью 45,2 кв. метров. Размер платы за пользование составляет 17 рублей 36 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 16. Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Пионерская, д. 25 (ГП «Хвоецкое») – четырехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью 64,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование составляет 41 рубль 09 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 17. Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Набережная, д. 24 (ГП «Хвоецкое») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью 70,49 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование составляет 45 рублей 11 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 18. Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Советская, д. 89 (ГП «Хвоецкое») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, неблагоустроенный (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью 64,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование составляет 24 рублей 65 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 19. Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Советская, д. 112 (ГП «Хвоецкое») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью 63,2 кв. метров. Размер платы за пользование составляет 40 рублей 45 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 20. Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Солнечная, д. 3а (ГП «Хвоецкое») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью 63,83 кв. метров. Размер платы за пользование составляет 40 рублей 85 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 21. Лунинецкий район, аг. Кожан-Городок, ул. Петра Янкевича, д. 22а, кв. 1 (КСУП «Городокский») – трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме, частично благоустроенная (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 58,7 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование составляет 30 рублей 05 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 22. Лунинецкий район, аг. Кожан-Городок, ул. Петра Янкевича, д. 22а, кв. 2 (ГП «Городокский») – двухкомнатная квартира в блокированном жилом доме, частично благоустроенная (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 41,1 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование составляет 21 рубль 04 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 23. Лунинецкий район, аг. Кожан-Городок, ул. Петра Янкевича, д. 22а, кв. 3 (ГП «Городокский») – двухкомнатная квартира в блокированном жилом доме, частично благоустроенная (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 44,9 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование составляет 22 рубля 99 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 24. Лунинецкий район, аг. Кожан-Городок, ул. Петра Янкевича, д. 22а, кв. 4 (ГП «Городокский») – двухкомнатная квартира в блокированном жилом доме, частично благоустроенная (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 41,5 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование составляет 21 рубль 25 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. 25. Лунинецкий район, д. Цна, ул. Каленковича, д. 49 (ГП «Городокский») – одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 62,0 кв. метров. Размер платы за пользование составляет 39 рублей 68 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги.

Заявления граждан о предоставлении арендного жилья принимаются в службе «одно окно» Лунинецкого райисполкома (ул. Красная, 1, каб. 100, 101) с 24.02.2022 г. по 11.03.2022 г. включительно в приемное время: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, среда с 8.00 до 20.00. При себе иметь паспорт.

Справки по телефону: 34853, 55101, 55108 (служба «одно окно»), 24208, 21287 (отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лунинецкого райисполкома).

По истечении указанного срока, Лунинецкий райисполком рассмотрит поступившие заявления и предоставит арендное жилье гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очередности, исходя из даты постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в местном исполнительном комитете по месту нахождения жилых помещений.

При отсутствии заявлений граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, арендное жилье предоставляется гражданам, не состоящим на таком учете, в порядке очередности поступления заявлений.

Ведение отдельного списка граждан, желающих получить арендное жилье, законодательством не предусмотрено.