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«Сделаем лес чище за 50 дней!»: победитель областного этапа — одно из лесничеств Лунинецкого лесхоза

22.11.2022
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В отрасли лесного хозяйства завершился республиканский смотр-конкурс на лучшее благоустройство и наведение порядка среди лесохозяйственных организаций под девизом » Сделаем лес чище за 50 дней!». Определены победители областного этапа — подведение итогов на республиканском уровне состоится совсем скоро. 
 
Пока же известны победители на областных этапах в номинациях «Лучший лесхоз» и «Лучшее лесничество»: 
 

В Брестской области:

Лучший лесхоз — Кобринский опытный лесхоз; 

Лучшее лесничество — Бостынское лесничество Лунинецкого лесхоза.

 
Поздравляем!
 
По информации Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь
 
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