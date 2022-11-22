«Сделаем лес чище за 50 дней!»: победитель областного этапа — одно из лесничеств Лунинецкого лесхоза

В отрасли лесного хозяйства завершился республиканский смотр-конкурс на лучшее благоустройство и наведение порядка среди лесохозяйственных организаций под девизом » Сделаем лес чище за 50 дней!». Определены победители областного этапа — подведение итогов на республиканском уровне состоится совсем скоро.

Пока же известны победители на областных этапах в номинациях «Лучший лесхоз» и «Лучшее лесничество»:

В Брестской области: Лучший лесхоз — Кобринский опытный лесхоз; Лучшее лесничество — Бостынское лесничество Лунинецкого лесхоза.

Поздравляем!

По информации Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь

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