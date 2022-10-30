Сегодня — День автомобилиста и дорожника! (Лунинецкий район)

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта и дорожного хозяйства! Искренне ПОЗДРАВЛЯЕМ вас с профессиональным праздником!

Эта дата – еще один повод высказать слова признательности огромной армии водителей, механиков, коллективам дорожных служб, строителям дорог – представителям настоящих мужских профессий.

Сегодня автомобильный транспорт и дорожное хозяйство являются важнейшими составляющими экономики Лунинетчины. От их слаженной работы зависит успешное функционирование промышленных и торговых предприятий, социальной сферы.

Профессии автомобилиста и дорожника – особые, с присущими им романтикой, характером и традициями. Но, прежде всего, это напряженный труд, требующий физической и эмоциональной самоотдачи. Богатством, которым может гордиться наш район, являются высокопрофессиональные кадры, умелые специалисты, прекрасные люди, с которыми мы связываем дальнейшее развитие и процветание родного края.

Примите теплые слова благодарности за добросовестный труд. Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, легких дорог, безаварийной, успешной и стабильной работы!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.