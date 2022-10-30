МикашевичиНовости районаОбщество

Сегодня — День автомобилиста и дорожника! (Лунинецкий район)

30.10.2022
43

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта и дорожного хозяйства! Искренне ПОЗДРАВЛЯЕМ вас с профессиональным праздником!

Эта дата – еще один повод высказать слова признательности огромной армии водителей, механиков, коллективам дорожных служб, строителям дорог – представителям настоящих мужских профессий.

Сегодня автомобильный транспорт и дорожное хозяйство являются важнейшими составляющими экономики Лунинетчины. От их слаженной работы зависит успешное функционирование промышленных и торговых предприятий, социальной сферы.

Профессии автомобилиста и дорожника – особые, с присущими им романтикой, характером и традициями. Но, прежде всего, это напряженный труд, требующий физической и эмоциональной самоотдачи. Богатством, которым может гордиться  наш район, являются высокопрофессиональные кадры, умелые специалисты, прекрасные люди, с которыми мы связываем дальнейшее развитие и процветание родного края.

Примите теплые слова благодарности за добросовестный труд. Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, легких дорог, безаварийной, успешной и стабильной работы!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В Столинском районе потерялась женщина. Спасатели нашли

В Столинском районе потерялась женщина. Спасатели нашли

30.10.2022
Photo of Команда «Лунинец» — чемпион Беларуси по мотоболу!

Команда «Лунинец» — чемпион Беларуси по мотоболу!

29.10.2022
Photo of Игорь Гапон: Закон о ВНС – это наш уникальный опыт!

Игорь Гапон: Закон о ВНС – это наш уникальный опыт!

29.10.2022
Photo of Предпринимателям на заметку: МАРТ дал разъяснения по вопросам применения постановления №713

Предпринимателям на заметку: МАРТ дал разъяснения по вопросам применения постановления №713

29.10.2022
Photo of В Лунинце состоялась спартакиада работников социальной сферы (дополнено)

В Лунинце состоялась спартакиада работников социальной сферы (дополнено)

29.10.2022
Photo of Отключение света с 31 октября по 3 ноября в Лунинецком районе

Отключение света с 31 октября по 3 ноября в Лунинецком районе

29.10.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть