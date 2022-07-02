Общество

Сегодня — День кооперации! (Лунинецкий район)

02.07.2022
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Уважаемые работники потребительской кооперации! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Забота о людях — основная задача в работе потребительской кооперации. Её деятельность напрямую связана с интересами жителей страны и направлена на улучшение торгового обслуживания населения, особенно в сельской местности.

Являясь одной из крупнейших общественно-хозяйственных структур, Лунинецкаая потребкооперация гармонично вписывается в общую структуру народного хозяйств района. Имея богатую история, она и сегодня продолжает выполнять важную социальную роль, расширяя торговую сеть и сферу услуг, увеличивая объемы заготовок, укрепляя экономические связи с агропромышленным комплексом и предпринимательством.

Выражаем уверенность, что и впредь ваш ежедневный добросовестный труд будет вносить достойный вклад в решение социально-экономических задач района, создавать все условия для обеспечения достойного уровня жизни населения Лунинетчины. 

Желаем вам производственных успехов, стабильных финансовых результатов, надёжных партнёров. Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким.

Районный исполнительный комитет       Районный Совет депутатов  

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