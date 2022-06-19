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Сегодня — день медицинских работников (Лунинецкий район)

19.06.2022
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Уважаемые медицинские работники, ветераны здравоохранения! Примите искренние ПОЗДРАВЛЕНИЯ с Днем медицинских работников!

Этот праздник занимает особое место не только потому, что народное здоровье равносильно народному благосостоянию, но и потому, что ваша профессия – это каждодневный подвиг, требующий безграничной доброты, чуткости и милосердия.

По первому зову вы приходите на помощь людям в самых трудных ситуациях, делитесь душевным теплом и вниманием, проявляете сострадание к чужой боли, берете на себя ответственность за жизнь и здоровье пациентов.  Именно вам мы обязаны своим хорошим самочувствием, настроением, работоспособностью.

Выражаем всем работникам благодарность и признательность за добросовестный труд, самоотверженность и человеколюбие. Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, мира, семейного благополучия и оптимизма!

Районный исполнительный комитет.                                                           Районный Совет депутатов.

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