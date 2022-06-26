Сегодня — День молодёжи и студенчества (Лунинецкий район)

Дорогие юноши и девушки! Поздравляем вас с Днём молодёжи и студенчества! Молодые люди вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие Лунинецкого района.

Вам посчастливилось родиться и вырасти в суверенном государстве, построенном на прочном фундаменте многовековой истории белорусского народа. Ваш жизненный успех обеспечило вам старшее поколение, которое позволило мирно жить, получать качественное образование, реализовывать способности и таланты. И сегодня именно вам решать, каким будет завтрашний день. Вы — наше будущее, наша надежда!

Молодёжь — самая активная часть общества с новыми взглядами, стремлением сделать мир лучше. Вам предстоит приумножать экономический и интеллектуальный потенциал района, сохранять его уникальное историко-культурное наследие, заботиться о развитии родного края.

Так пусть же в вас не иссякает энергия, пусть ваших знаний, целеустремлённости и активности хватает на новые открытия и достижения. Ведите нашу малую Родину к дальнейшему процветанию, и она обязательно ответит вам взаимностью и даст отличные шансы для самореализации. С праздником!

Районный исполнительный комитет Районный Совет депутатов