Сегодня — День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно- коммунального хозяйства!Примите самые теплые ПОЗДРАВЛЕНИЯ с профессиональным праздником!

Вашу отрасль с уверенностью можно назвать барометром социального благополучия. От слаженной и стабильной работы коллективов зависит решение вопросов комфортного проживания жителей нашего района. Это – один из показателей внимания власти к нуждам граждан, а качество выполнения зачастую влияет на настроение людей.

Осознание огромной социальной значимости вашей деятельности, профессионализм и инициатива помогают оперативно решать возникающие проблемы. Уверены, что с вашей помощью мы и дальше будем формировать у наших земляков хозяй-ское отношение к личной собственности и уважение к нашему общему дому – Лунинетчине.

Крепкого вам здоровья, счастья, добра и новых трудовых свершений на благо нашего родного края! Пусть вам всегда сопутствует удача и не покидает уверенность в своих силах!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

Чествование работников ЖКХ и «Водоканала» в Лунинце

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