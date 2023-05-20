Сегодня – День работников физической культуры и спорта (Лунинецкий район)

Уважаемые работники физической культуры, спортсмены, любители и ветераны спорта района! Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником, который по праву считают своим тысячи жителей Лунинетчины.

Он одинаково значим для тех, кто выбрал физическую культуру и спорт своей профессией, и тех, для кого активный отдых стал частью повседневной жизни.

Приоритетами социальной политики нашего государства являются формирование здорового образа жизни и приобщение к занятиям спортом. Это стало залогом того, что популярность физической культуры среди лунинчан растет год от года. Благодаря учителям и тренерам мы имеем прочную репутацию одного из самых спортивных районов области.

Гордимся спортсменами-земляками, которые достойно представляют Брестскую область на республиканских и международных соревнованиях.

Со словами благодарности обращаемся к ветеранам, учащимся спортивных школ, активистам движения, болельщикам, всем, кто пропагандирует здоровый образ жизни. Сов-местными усилиями решаем главную задачу – воспитание здоровой нации, которой предстоит жить и плодотворно работать на благо Лунинетчины и родной страны.

Желаем всем здоровья, счастья, благополучия, спортивного долголетия, новых дос-тижений во славу белорусского спорта!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.