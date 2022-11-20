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Сегодня — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! (Лунинецкий район)

20.11.2022
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Уважаемые работники агропромышленного комплекса! Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

У белорусского народа всегда в почете люди, руками которых обрабатывается земля и выращивается хлеб, а праздник аграриев для всех нас является символом честного труда и любви к родной земле. 

В нынешнем году вы, как и прежде, сделали самое главное – обеспечили продовольственную безопасность страны. Собран хороший урожай зерновых, радует успехами животноводство. Достижения агропромышленного комплекса – результат добросовестного труда работников, специалистов, руководителей сельскохозяйственного производства, перерабатывающих и обслуживающих организаций,  ветеранов отрасли и молодежи.

Всем труженикам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которые сеют, убирают, выпекают хлеб, производят мясо и молоко, выращивают фрукты и овощи, перерабатывают сельхозпродукцию, – низкий поклон за бережное и рачительное хозяйствование на родной земле, преданность хлеборобскому делу!

Радуемся вашим достижениям и в этот праздничный день желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, щедрых урожаев, новых трудовых побед на благо Лунинецкого района и любимой Беларуси!

Районный исполнительный  комитет.

Районный Совет депутатов

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