Сегодня – День Святой Троицы

На первый месяц лета приходится один из важных церковных праздников – Святая Троица. Он приурочен к событию, когда почти через два месяца после Пасхи Святой Дух сошел на апостолов. Предваряет праздник Троицкая вселенская родительская суббота.

Святую Троицу также называют Пятидесятницей, поскольку празднуется она на 50-й день после Пасхи, или Днем сошествия Святого Духа, что связано с событиями, описанными в Библии.

День Святой Троицы относится к числу 12 главных православных праздников. По степени важности он считается третьим после Рождества Христова и Пасхи. Ведь именно Троицу считают днем образования вселенской Церкви, что для верующих имеет огромное значение.

У двунадесятого православного праздника нет точной даты, поэтому каждый год День Святой Троицы отмечается в разное время. Дата празднования зависит от других важных дат церковного календаря, следовательно, вычислить ее не так сложно.

Как мы уже говорили выше, Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи (она в этом году пришлась на 16 апреля) и на 10-й день после Вознесения Господня (это событие православный мир отмечает на 50-й день после Воскресения Христова, т. е. в текущем году событие пришлось на 25 мая).

История праздника Как гласят вероучения, именно на Троицу явился Бог Святой Дух – третья ипостась Господа. Спустя 49 дней после воскрешения Иисуса он сошел на апостолов. Согласно Новому Завету, благодаря этому событию ученики Христа обрели дар пророчества и исцеления, у них открылись способности исцелять и проповедовать Евангельское учение. Причем праведники нести Слово Божие на разных языках народов мира. Праздник Троицы корнями уходит в конец IV века. В 381 году на Вселенском Константинопольском церковном соборе было утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе. На Руси Троицу стали широко отмечать в XIV веке при Сергии Радонежском – основателе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Символ Троицы Со времен Ветхого Завета принято в День Святой Троицы украшать дома и церкви зеленью и цветами, но главным символом праздника считаются ветки березы. Это дерево первым зацветает весной.

Традиция эта зародилась, когда Моисею раскрылись 10 заповедей. Весна была в разгаре, цветущие деревья до неузнаваемости преобразили Синайскую гору. Свежей зеленью украсили храмы Иерусалима в День Святой Троицы. Этот православный обычай переняли и на Руси. На Пятидесятницу храмы украшают березовыми ветками. Зеленью устилают не только стены, полы наравне с березовыми листьями в некоторых регионах покрывают скошенной травой. В церкви на Троицу освящают березовые ветви, чтобы прихожане затем могли украсить зеленью березы домашние иконы. Традиции Дня Святой Троицы На Троицу принято посещать храм. Священники служат традиционную Божественную литургию и Великую вечерню, прославляя Сошествие Святого Духа. На Пятидесятницу принято накрывать пышные столы, приглашать в гости членов семьи. К двунадесятому празднику хозяйки готовятся тщательно, делают генеральную уборку. Блюдом святого дня считается каравай. Вторым по значимости яством является пирог с рыбной начинкой. Также заведено печь и другие мучные изделия – блины, пирожки, печенье – и подавать блюда из мяса, овощей и круп. Причем все угощенья на столе посыпают свежей зеленью. В День Святой Троицы принято помогать нищим и нуждающимся. Пожертвовать можно и скромную сумму, главное – от чистого сердца, а не для «галочки».