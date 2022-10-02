СЕГОДНЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! (Лунинецкий район)

Уважаемые педагоги Лунинетчины! Примите самые искренние ПОЗДРАВЛЕНИЯ с Днем учителя!

Каждый человек хранит в своем сердце светлое чувство любви и благодарности к учителю, впервые распахнувшему перед ним дверь в страну знаний, научившему ценить прекрасное, размышлять и принимать взвешенные решения. То, каким станет молодое поколение, которому предстоит решать задачи развития общества и государства, в значительной степени определяется результатами труда педагогических работников.

Образовательная система Лунинетчины была и остается одной из лучших в области, а ее учительское сообщество являет собой пример активности, инициативы и новаторства. Благодаря вашему профессионализму, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь.

Низкий поклон за доброту и терпение, мудрость и знания, профессионализм и самоотдачу. Примите теплые пожелания здоровья и новых достижений в вашем благородном труде! Талантливых учеников, благодарных родителей, тепла и понимания близких! Счастья, благополучия, творческих удач!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

Фоторепортаж с торжественного мероприятия, посвящённого Дню учителя в Лунинецком районе

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