«Сегодня исторический момент». Лукашенко рассказал о грядущей революции в сельском хозяйстве

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу по достижению в Беларуси валового сбора зерновых колосовых в ближайшей перспективе в 9-10 млн т. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Могилевскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства по прибытии на поле, где в порядке эксперимента посеяны разные сорта озимого ячменя, подчеркнул, что сегодня исторический и переломный момент в сельском хозяйстве. Президент отметил, что вырос в этих местах на стыке Могилевской и Витебской областей и здесь же опробует различные новые подходы в сельском хозяйстве. «Вот и стало поле Президента. Сегодня исторический момент. Если кто-то думает, что мы тут встретились для того, чтобы в очередной раз поговорить и показаться, специалисты поймут, что это не так», — сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь находится в зоне рискованного земледелия. Одна из проблем сельского хозяйства — короткий период вегетации растений. От посева до уборки проходит короткий промежуток времени. И надо возделывать те зерновые культуры, которые подходят под эти условия.

«Нам надо выходить на 9-10 млн тонн зерновых колосовых», — поставил он задачу.

Особенно эта тема — получение достаточного количества качественных зерновых — актуальна для Витебской области и некоторых других районов страны — севера Могилевской, Минской и Гродненской областей.

«По Витебску мы уже тысячу лет ведем разговор об изменении севооборота, но ни один руководитель Витебской области так и не решил эту проблему. Возделывать только травянистые корма… Ну понятно, кого мы на траве вырастим? Нужны концентраты, комбикорма. А для этого нужны зерновые. Что возделывать?» — обозначил вопрос белорусский лидер.

Президент напомнил, что в этой связи в прошлом году рискнул очень жестко поставить вопрос по возделыванию озимого ячменя. Его убирают раньше других зерновых культур. Это позволяет оперативно и в более ранние сроки получить корма для животноводства, более равномерно задействовать и обкатать технику перед массовой уборкой. Такой подход глава государства практиковал в том числе лично в период работы руководителем хозяйства.

«Для того, чтобы нам не париться, как всегда, по зерновым колосовым, думаю, что нам надо вернуться к более серьезному возделыванию озимого ячменя. Меня волновало в прошлом году, когда я принимал жесткое решение, одно: сможем ли мы получить не просто урожайность. Нам нужно качественное хорошее зерно. Если 10 млн т получим — счастье. На этих посевных площадях, не сокращая объемы рапса и других. То есть за счет интенсивного ведения хозяйства», — сказал Президент.

«Этот год показал, что озимый ячмень — это чудо. Я таких полей озимого ячменя никогда не видел, во-первых. А, во-вторых, я мало видел вообще вот таких полей зерновых колосовых. Я здесь уже в третий раз: когда посеяли, смотрел, когда были всходы, и вот сейчас, в момент налива зерна. Я однозначно убежден, что озимому ячменю быть», — подчеркнул белорусский лидер.

Президенту доложили, что в стране всего посеяно 61 тыс. га этой культуры из 5 млн га пашни: «Это ничто. На первом этапе, я думаю, нам выйти на 250-300 тыс. га ячменя. Это действительно переломный момент в сельском хозяйстве в плане насыщения нашего животноводства качественными кормами».

«Ни в коем случае не скатиться до возделывания ячменя без технологии! Без технологии не надо этим заниматься. Для Витебской области это выход из положения. Это действительно переломный момент в сельском хозяйстве», — сказал Президент, обращаясь к губернаторам и ученым.

Еще одна тема рабочей поездки — возделывание рапса. Александр Лукашенко также подчеркнул большое значение этой культуры для сельского хозяйства, и это деньги для сельчан.

«Рапс — это деньги для крестьян. Сегодня даже в период этих бешеных санкций Европа просит: «Дайте рапсовое масло!» Надо выходить на миллион (тонн урожая. — Прим. БЕЛТА). Мы уже сегодня больше 700 тыс. (имеем. — Прим. БЕЛТА). Даже с этими посевными площадями, что у нас есть, если так технологически хозяйствовать, мы будем иметь миллион», — сказал Президент.

«Вот тема. Это должно переломить сельское хозяйство. Поэтому быть озимому ячменю и быть рапсу. Еще раз здесь встретимся, когда будем вести уборку и рапса, и ячменя», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко на экспериментальном поле на своей малой родине ознакомился с посевами современных сортов и сразу ответил на возможные упреки, что здесь-то точно сделано все по технологии и на высшем уровне. В этом и суть, обратил он внимание, — четкое следование технологии дает высокий результат. И это пример, которому должны следовать и в других местах.

«Надо дать толчок этому великому делу. Поверьте, это революция будет на селе. Если в эту голодуху (а голод будет в мире, даже я уже в это верю, несмотря на трепотню политиков)… Если мы обеспечим продовольственную безопасность… Мы ее уже обеспечили», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что обсуждаемая тема крайне важна для обеспечения кормами животноводческой отрасли. «Сможем накормить скотину — у нас всегда будет молоко и мясо. А еще по падежу я у них (ответственных за сельхозсферу. — Прим. БЕЛТА) спрошу», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства резюмировал, что если реализовать все это, то «у нас не будет никогда проблем с деньгами».

После ячменного глава государства побывал и на рапсовом поле. «Хороший урожай и там и здесь. Значит, умеем возделывать, умеем выращивать. Надо просто все делать технологически правильно», — заметил он.

«Что мешает везде иметь такой рапс?» — обозначил вопрос Александр Лукашенко.

Речь зашла и об обеспечении современной техникой, которой в целом достаточно имеется в сельском хозяйстве. Но она стала более дорогой и сложной. А потому важно, чтобы специалисты бережно относились к ней и правильно эксплуатировали.